Es ist so weit, nach der spannenden Enthüllung von Wild Hearts gibt es nun mit einem 7-minütigen Video erstmals richtiges Gameplay zu dem Jagdspiel von EA zu sehen.

Was ist das für ein Spiel? Wild Hearts ist ein kommendes Jagdspiel, das euch in die fiktive Welt Azuma führt. Diese Welt ist von dem feudalen Japan inspiriert und leidet unter einem Problem.

Das Problem von Azuma sind die sogenannten Kemono, einst friedfertige Monster, die nun ihre Umgebung verwüsten und die Leben der in Azuma wohnenden Menschen gefährden.

Es gibt verschiedene Arten von Kemono, zu denen unter anderem ein Pflanzen-Eichhörnchen sowie das Wildschwein „Floragrunzer“ zählt. Zudem sind die Monster von der Macht der Natur erfüllt.

Kampf gegen riesiges Wildschein

Was ist das für ein Video? Nachdem EA am 28. September Wild Hearts in einem spannenden Reveal-Trailer enthüllt hat, folgte am 05. Oktober ein erstes richtiges Gameplay-Video. Dieses gibt 7 Minuten lang Eindrücke davon, wie das Spielprinzip des Jagdspiels aussehen wird.

So sehen wir dem den Einsatz von einem Fluggerät und einer Seilbahn auch den ersten Kampf gegen eines der Kemono, den der Spieler jedoch nicht gewinnen kann.

Kurz nach seinem Respawn an einem idyllischen Gewässer tritt ein zweiter Spieler der Sitzung bei, mit dem anschließend ein zweiter Kampf ansteht, der durch den Einsatz zahlreicher Techniken siegreich bestritten wird.

Wild Hearts Wildschwein Kemono

Was wissen wir zum Release von Wilde Hearts? Wild Hearts soll am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Origin, Steam und dem Epic Games Store veröffentlicht werden.

Wild Hearts von EA: Release, Trailer, Crossplay und alle Infos zum Action-RPG

Bauen und Monster jagen

Was zeichnet Wild Hearts spielerisch aus? Wild Hearts setzt den Fokus neben dem aus Spielen wie Monster Hunter bekannten Jagd-Prinzip, bei dem ihr in Waffen wie ein Katana nutzen könnt, auch auf das Bauen von Strukturen.

So erscheint Wild Hearts wie eine Mischung aus Monster Hunter und Fortnite, da ihr die sogenannte Karakuri-Technik nutzen könnt, um gleichermaßen flexible wie auch kreative Jagdplätze zu bauen und euch dadurch einen Vorteil im Kampf mit den Kemono zu verschaffen.

Im Verlauf des Spiels schaltet ihr zudem weitere Karakuri-Techniken und Ressourcen frei, wenn ihr ein Kemono erfolgreich besiegt.

Insgesamt wirkt das Bauen von hilfreichen Strukturen sowie die Veränderung des Jagdplatzes wie eine sinnvolle Ergänzung zu dem Spielprinzip von Monster Hunter, da die Karakuri-Technik ein neues und abwechslungsreiches Spielerlebnis andeutet.

Wie ist euer Eindruck vom „Wild Hearts“-Gameplay? Konnte euch die 7 Minuten überzeugen oder seid ihr noch skeptisch, ob das Spielprinzip zu euch passt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Was Wilde Hearts von Monster Hunter unterscheidet, erklärten die Entwickler im Interview mit MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski:

Wie unterscheidet sich das neue Wild Hearts von Monster Hunter? „Wir verbinden Bauen mit Jagen“