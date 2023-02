Wild Hearts: Liste mit allen Monstern und was sie auszeichnet

In EAs neuem Jagdspiel Wild Hearts kämpft ihr gegen riesige Monster, die sogenannten Kemono. Wir von MeinMMO haben die bisher bekannten Monstern in einer Liste für euch zusammengefasst.

In Azuma, der Welt von Wild Hearts, existieren verschiedene Arten der Kemono. Bisher sind 10 davon bekannt. Außerdem gibt es einige Daten zu den Bestien sowie zu der Strategie, die ihr im Kampf am besten verfolgen solltet.

[toc]

Lavarücken / Jigokuzaru

Was ist das für ein Monster? Der Lavarücken ist ein vom Silberrücken-Gorilla inspiriertes Kemono, das auch Jigokuzaru genannt wird. Doch statt eines grauen Fells besitzt der Lavarücken, wie der Name vermuten lässt, einen vulkanischen Körper. Diesen setzt der bedrohliche Gorilla geschickt ein.

Strategie: Wenn man sich dem Lavarücken gegenübersieht, sollte man sich auf einiges gefasst machen. Der Gorilla kann mit geschmolzenem Gestein werfen und so über weite Distanz angreifen. Obendrein nutzt er seine langen Arme, um im Nahkampf rasante Schläge auszuführen.

Um gegen den Lavarücken erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die Umgebung aufmerksam zu beobachten. So sollt ihr sehen können, wo der Boden aufbricht, wenn der Gorilla einen Angriff ausführt. Das ermöglicht euch, die Attacken vorauszusehen und rechtzeitig auszuweichen. Zudem soll eine weitere effektive Strategie sein, die elementare Widerstandskraft eures Charakters durch den Einsatz der Elementarlaterne zu erhöhen.

Wild Hearts von EA: Release, Trailer, Crossplay und alle Infos zum Action-RPG

Floragrunzer / Yama’ugachi

Was ist das für ein Monster? Der Floragrunzer oder auch Yama’ugachi ist ein mit Pflanzen bedecktes überdimensionales Wildschwein, dessen bedrohliche Hauer so groß wie Baumstämme sind. Der Floragrunzer verfügt über eine Vielzahl von Augen, die es alle schlagartig öffnet, wenn etwas in sein Territorium eindringt. Außerhalb eines Kampfes hat das Kemono die meisten seiner Augen geschlossen und verlässt sich auf seinen Geruchssinn.

Strategie: Der Floragrunzer ist ein eher langsames Kemono mit vielen Schwachstellen. Schaff ihr es, euch an seinem massiven Körper festzuklammern, könnt ihr die ihn mit dem Jagdarm besiegen.

Um die überwältigenden Angriffe und Angriffsfolgen des Floragrunzers zu überstehen, solltet ihr verschiedene Karakuri-Techniken nutzen. So könnt ihr das Bollwerk nutzen, wenn das Wildschwein auf euch zu stürmt oder die Sprungfeder einsetzen, wenn es die Erde beben lässt.

Wie unterscheidet sich das neue Wild Hearts von Monster Hunter? “Wir verbinden Bauen mit Jagen”

Amaterasu

Was ist das für ein Monster? Der Amaterasu ist ein riesiger orangefarbener Vogel, der an einen Phoenix erinnert und der seit vergangenen Tagen als Gottheit verehrt wird. Allerdings ist jede Region, die ihn verehrt, dem Untergang geweiht.

Strategie: Der Amaterasu nimmt die Kraft der Sonnenstrahlen in seinem Körper auf, um verheerende Angriffe auszuführen. Doch während der die Strahlen absorbiert, ist er besonders an seinen Flügeln stark verwundbar.

Zusätzlich könnt ihr die Bewegung des Amaterasu einschränken, in dem ihr ihn mit einem Harpunen-Karakuri attackiert.

Frostgrim / Rasetsu

Was ist das für ein Monster? Frostgrim ist ein Wolf, der so cool ist, dass er Eisbrocken beschwören kann, selbst wenn kein Wasser in der Nähe ist. Generell geht von dem Körper des gefährlichen Kemono eine eisige Kälte aus. Der Wolf gilt als „der Schrecken der Jäger“ und verfügt über eine enorme Stärke. Zudem ist er sehr schnell und kann sogar im Rudel angetroffen werden.

Strategie: Im Kampf mit Frostgrim ist es wichtig, den Wolf trotz seiner schnellen Bewegungen im Auge zu behalten. Die Chance zum Gegenangriff bietet sich, wenn Frostgrim um sich herum einen Eispanzer erzeugt. Dieser ist vergleichsweise leicht zu zerstören und bietet euch die Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen und dem Kemono Schaden zuzufügen.

Alle bisher gezeigten Kemono seht ihr zudem im Cinematic-Trailer von Wild Hearts gegen Menschen kämpfen. Auch die Karakuri-Technik kommt zum Einsatz:

Um die gefährlichen Kemono zu besiegen, wird es in Wild Hearts eine Reihe von verschiedenen Waffen geben, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Einige davon konnten wir bereits sehen:

Wild Hearts zeigt seine heftigen Waffen: „Sieht aus, als hätte Monster Hunter Konkurrenz”