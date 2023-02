Wild Hearts: Alle 8 Waffen in der Übersicht und wie ihr sie freischaltet

In Wild Hearts könnt ihr euch für eure Kämpfe mit einer großen Auswahl an Waffen-Arten ausrüsten. Wir zeigen euch deshalb, welche Waffen zum Release existieren und wie ihr diese freischalten könnt.

Wie viele Waffen gibt es in Wild Hearts? EA hat für Wild Hearts insgesamt 8 Waffen erschaffen, die ihr gegen die verschiedensten Monster auf Minato einsetzten dürft. Zu den Waffen gehören:

Wir gehen nun näher auf die Details der einzelnen Waffen ein, zeigen euch wie sie aussehen, was sie drauf haben und vor allem wann man diese bekommt.

Alle Waffen in Wild Hearts und wie man sie freischaltet

Jede Waffe in Wild Hearts bietet einen anderen Kampfstil. Ob ihr jetzt offensiv und aggressiv lieber mit dem Hammer alles klein schlagen möchtet oder lieber passiv mit der Kanone alles wegschießt. Für jede Vorliebe des Kampfstils ist etwas dabei. Kommen wir zur ersten Waffe.

Krallenklingen

Krallenklinge

Was ist das für eine Waffe? Die Krallenklinge ist, wie der Name schon sagt, eine Waffe mit einer kurzen Klinge und einer Kralle. Mit der besagten Kralle könnt ihr euch an Monster festkrallen, während ihr mit der Klinge Schnittverletzungen hinterlassen könnt.

Sie ist vor allem in kurzer, aber auch mittlerer Distanz sehr praktisch und kann für schnelle Angriffe genutzt werden. Im Fernkampf ist sie fast nutzlos, kann jedoch dank der Kralle dafür sorgen, dass ihr stetig eure Ziele wie Hunde an der Leine habt. So könnt ihr euch immer zu ihnen heranziehen und sie aus heiterem Himmel attackieren.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss von Kapitel 2 abgeschlossen.

Bogen

Bogen

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um einen großen Bogen mit vielen Möglichkeiten diesen einzusetzen. Entweder ihr feuert schwache Pfeile in das Monster, welche dieses Markieren oder starke Pfeile, die hohen Schaden bewirken. Beide können nach Belieben eingesetzt werden. Wenn ihr aber beide kombiniert, entfaltet sich die wahre Stärke eures Bogens.

Nutzt also zuerst die schwachen Pfeile und bespickt das Monster damit. Feuert danach einen finalen starken Schuss ab und lasst alle vorigen Geschosse, die in dem Monster stecken, detonieren. Zusätzliche Feuermodi wie einen Pfeilhagel oder sogar ein Sperrfeuer sind auch vorhanden und mit seinem agilen Moveset seid ihr schwerer zu fassen.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss des Tutorials freigeschaltet.

Karakuri-Katana

Was ist das für eine Waffe? Das Karakuri-Katana ist eine einsteigerfreundliche Waffe. Sie deckt vor allem nahe Distanzen ab, kann jedoch auch mittlere Entfernungen abdecken, wenn ihr seine zweite Form aktiviert. Diese könnt ihr aktivieren, wenn ihr genügend Treffer an euer Ziel durchgeführt habt. Das Schwert öffnet sich dann zu einer Peitsche, die viele schnelle, aber verheerende Schnitte durchführt.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss des Tutorials freigeschaltet.

Klingen-Wagasa

Was ist das für eine Waffe? Das Klingen-Wagasa ist ein Regenschirm mit Klingen. Die Waffe ist simpel und wird stärker, desto öfter ihr euer Ziel trefft. Obendrauf kann euer Schirm abgefeuerte Monster-Projektile parieren, die euch stärker machen und euch die Chance gegeben, einen Gegenangriff zu starten.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss des Tutorials freigeschaltet.

Kanone

Kanone

Was ist das für eine Waffe? Die Kanone ist nicht so agil wie der Bogen, hat jedoch verheerende Angriffe drauf, wenn ihr wisst, wie ihr sie einsetzt. Die Kanone hat drei Feuermodi und einen speziellen Effekt:

Normaler Schuss

Mörserschuss

Laserstrahl

Ki-Zone

Ihr könnt mit eurer Kanone fünf Ki-Zonen erzeugen, die ihr auf dem Schlachtfeld nach Belieben setzten oder wiederaufnehmen könnt. Euer Ki ist hier wichtig, denn pro abgefeuerten Schuss wird euer Ki-Balken reduziert bis ihr gar keine Kugeln mehr abfeuern könnt. Mit den Ki-Zonen wird euer Ki also unaufhörlich wiederhergestellt, wenn ihr euch hineinstellt.

Ein kleiner Nebeneffekt durch euer Dauerfeuer ist die Überhitzung der Waffe. Wenn diese nämlich glüht, könnt ihr einen Mörserschuss auf euer Ziel abfeuern. Dieser bewirkt Schaden und erzeugt ein rotes Ki-Feld.

Diese rote Aura im Feld kann mit der Kanone aufgesaugt werden, was euch einen dritten Feuermodus aktiviert, nämlich den Laserschuss. Der Laserschuss feuert einen Strahl purer Energie ab, der kontinuierlich Schaden austeilt, bis euer Ki aufgebraucht ist. Ihr könnt die Dauer des Strahls verlängern, wenn ihr in einer Ki-Zone steht.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss von Kapitel 2 abgeschlossen.

Nodachi

Nodachi

Was ist das für eine Waffe? Das Nodachi ist ein Großschwert mit speziellen Attacken, das vor allem im Nahkampf seine wahre Stärke entfaltet. Ihr könnt normale Angriffe durchführen, aber wenn ihr euer Schwert kurz in seinen Halfter steckt, lädt sich eure Klinge stetig auf. Habt ihr das Großschwert dann aufgeladen, könnt ihr einen finalen Schlag durchführen, der den umliegenden Boden aufreißt.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss des Tutorials freigeschaltet.

Hammer

Hammer

Was ist das für eine Waffe? Der Hammer ist ein schwer zu meisterndes Werkzeug. Ihr könnt eure Gegner in der Nähe, sowie auf mittleren Distanzen mühelos zerstampfen, doch dafür müsst ihr vorgegebene Timings einhalten. Nach jedem erfolgreichen Schlag könnt ihr die Waffe dank eines Effektes vergrößern, doch nur wenn ihr die einst genannten Timings einhaltet. Diese sind jedoch sehr kurz.

Im Eifer des Gefechts kann man schnell aus dem Rhythmus kommen und so seine Kombo vermasseln. Übt also fleißig und wenn ihr den Dreh einmal raus habt, kann jedes Monster unter eurem Hammer begraben werden.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss des Tutorials freigeschaltet.

Karakuri-Stab

Was sind das für Waffen? Karakuri-Stab wirkt auf den ersten Blick wie ein langweiliger Stock, in ihm verbergen sich jedoch sage und schreibe fünf Waffen:

Tonfas

Großes Wurfstern

Glefe

Großschwert

Stab

Die Grundform dieses Werkzeugs ist der Stab, doch nach jeder erfolgreichen Kombo könnt ihr diesen Stab in eine andere Waffe verwandeln. Habt ihr dann eure Angriffsleiste nach jedem Artenwechsel erhöht, könnt ihr ein riesiges Großschwert aus dem Ärmel ziehen, das eine gewaltige Schlagkraft besitzt.

Wie bekomme ich die Waffe? Wird nach dem Abschluss von Kapitel 2 abgeschlossen.

Kann man die Waffen verbessern? Alle Waffen können in der Werkstatt gebaut und dort auch modifiziert werden. Zusätzlich könnt ihr euren Waffen verschiedene Elemente zuweisen, die euch in eurer Jagd unterstützen sollen. Jedes Monster hat seine Schwächen und so könnt ihr euch mit verschiedenen Builds für jeden Kampf optimal wappnen.

Das waren alle bekannten Waffen, die es zum Release geben wird. Wie findet ihr die Auswahl und welche Waffe konnte euch überzeugen? Lasst und gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!

