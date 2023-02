Spieler zocken schon jetzt Wild Hearts – 3 Dinge, die sie loben und eine Sache, die nervt

Das neue Jagd-Spiel Wild Hearts (PC, PS5, Xbox Series X|S) erscheint eigentlich erst am 16. Februar 2023. Wer sich aber ein Abo bei EA Play besorgt, kann jetzt schon eine begrenzte Demo zocken. Viele Fans tun genau das – und sind begeistert. Ein paar Kritikpunkte gibt es aber trotzdem.

Wie spielen die Leute schon? Vor dem eigentlichen Release am 16. Februar (17. Februar für Konsole) gibt es bereits jetzt eine Demo von Wild Hearts, die ihr 10 Stunden lang spielen könnt. Dazu müsst ihr allerdings ein Abo bei EA Play oder den Xbox Game Pass Ultimate besitzen.

In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr die Demo von Wild Hearts spielt.

In diesen 10 Stunden stehen bereits die ersten der insgesamt 21 Monster im Spiel zur Verfügung und, wenn ihr EA Play Pro nutzt, sogar ein ganzes Stück der Story nach den ersten Kämpfen.

Viele Interessierte und Fans von Monster Hunter haben sich Wild Hearts jetzt bereits angesehen und die 10 Stunden voll ausgereizt. Die meisten Stimmen sind positiv, obwohl vor allem eine Sache immer wieder genannt wird, die dringend behoben werden muss.

Wild Hearts ist ein neues Spiel von EA und Koei Tecmo, einem im Westen eher unbekannten Studio, das aber mit Dynasty Warriors beliebte Spiele erschaffen hat. Im Video erklären wir euch alles, was ihr zu Wild Hearts wissen müsst:

Kampf und Bau sind Top – Performance leidet

Das loben die Spieler: Im subreddit von Wild Hearts gibt es mehrere Threads, die sich mit der Demo beschäftigen. In den meisten davon loben die Spieler verschiedene Aspekte von Wild Hearts. Am häufigsten tauchen dabei auf:

das Kampf-System: Kämpfen fühle sich flüssig an und die Kämpfe seien härter als erwartet

das Bau-System: Karakuri seien nicht einfach nur ein „Fortnite“-Abklatsch oder ein Gimmick, sondern ein Feature, das Wild Hearts einzigartig macht

Koop: Wild Hearts mit 1-2 weiteren Freunden zu spielen mache Spaß und die Story wird nahtlos weitergeführt, wenn ihr an einen Punkt kommt, den ihr bereits erreicht habt

Vor allem die Karakuri sind für viele Spieler eine Überraschung. Das System passte für Fans von Mosnter Hunter nicht so recht ins Bild: Während der Kämpfe baut ihr Kisten, Sprungfedern und mehr, um besondere Angriffe zu ermöglichen oder auszuweichen.

Das Bau-System hebt Wild Hearts von anderen Jagd-Spielen ab und bringe laut der Demo-Spieler eine Tiefe ins Spiel, vor allem, da man neue Gebäude direkt im Kampf lerne. Das sorge für Motivation.

Ein Spieler, der laut eigenen Ansagen 2.000 Stunden in Monster Hinter World versenkt hat, lobt weitere Punkte an Wild Hearts (via reddit):

die Auswahl der Waffen

Essen und Bauen geht „nebenher“ und fast jederzeit

immersive und liebenswerte Welt

Einen Gegner, den ihr in der Demo ohne EA Play Pro nicht treffen werdet, ist ein gigantischer Stein-Bär. Wer ihn trotzdem sehen will, findet das Geschöpf hier im Trailer:

Was kommt nicht so gut an? Bei allen positiven Stimmen gibt es allerdings auch einige Kritikpunkte. Der größte sei laut vieler Spieler die Performance, die auch unsere Leser hier auf MeinMMO immer wieder bemängeln.

Es gebe noch einige Bugs, die Grafik sei auf schwächeren Systemen und Konsolen nicht immer hübsch und vor allem Sound-Bugs trüben das Spielgefühl deutlich. Nicht alle Spieler sind allerdings von diesen Problemen betroffen.

Die Fans hoffen nun, dass die Bugs bis zum Release am Freitag behoben werden. Die meisten davon seien schon im Support-Forum angekommen und aufgenommen worden. Da es sich nur um Kleinigkeiten handle, sind die Spieler hier guter Dinge.

Das, was Spieler in der Demo loben und bemängeln, entspricht fast vollständig meinen Eindrücken, die ich im Early Access vor Release sammeln konnte. Meinen detaillierten Ersteindruck findet ihr hier:

