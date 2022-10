Am 17. Februar 2023 feiert Wild Hearts seinen Release für PC, Xbox Series X/S und PS5. Das Spiel erinnert an Monster Hunter World. Denn auch in Wild Hearts streifen Monster, sogenannte „Kemono“, durch eine Fantasy-Welt, die an das feudale Japan angelehnt ist. Der Spieler macht sich auf die Monsterjagd und besitzt dabei eine besondere Fähigkeit: Er kann Bauten aus dem Nichts beschwören und sich das im Kampf zunutze machen.