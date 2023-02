Ein Regenschirm ist gerade die beliebteste Waffe in Wild Hearts – 3 Tipps, wie ihr damit richtig gut werdet

Das Klingen-Wagasa scheint jetzt schon zum Release von Wild Hearts ein absoluter Waffen-Favorit unter den Spielern zu sein. Wir haben hier 3 Tipps für euch, wie ihr das Meiste aus dem tödlichen Regenschirm rausholt.

Im neuen Jagdspiel Wild Hearts erfreut sich eine Waffe bereits zum Release der PC-Version einer großen Beliebtheit in der Community: der Klingen-Wagasa, der aussieht wie eine Art tödlicher Regenschirm.

Überall auf reddit oder YouTube findet man zahlreiche Clips und Guides, wie man die Waffe am besten einsetzt. Wir haben euch die 3 besten Tipps herausgesucht, durch die ihr mit dem Wagasa unaufhaltsam werdet.

So holt ihr das meiste aus dem Klingen-Wagasa heraus

1. Achtet auf die Drehtanzleiste

Verwendet ihr den Schirm, fällt euch sicher die Leiste unten links über eurem Gesundheitsbalken auf. Diese ist elementar wichtig, wenn ihr das meiste aus dem Wagasa herausholen möchtet. Im grünen Bereich der Leiste ist die Angriffskraft des Schirms eher mittelmäßig.

Die wahre Zerstörungskraft des Wagasa wird dann entfacht, wenn ihr in den roten Bereich gelangt. Dann verursachen eure Attacken deutlich mehr Schaden und ihr könnt eure Gegner mit dem Schirm um einiges effektiver fertigmachen. Daher ist euer Ziel, diesen Balken schnell voll zubekommen und dauerhaft voll zu behalten.

Dazu müsst ihr aber recht aggressiv spielen und den Gegner ständig angreifen oder erfolgreich parieren, denn sonst geht die Leiste nach wenigen Sekunden wieder zurück.

Der YouTuber PWARGaming erklärt in einem Video die Wichtigkeit der Drehtanzleiste und des Parierens in seinem Waffen-Guide:

2. Legt den Fokus aufs Parieren:

Gerade in der Abwehr der Angriffe steckt die wahre Stärke des Schirms. Versucht, möglichst viele Angriffe der Kemono mithilfe der Waffe abzuwehren und dadurch eure Anzeige unten links in den roten Bereich zu bekommen, um dann in einem heften Gegenangriff zu kontern.

Das beste dabei ist: Zwar verbraucht das Parieren Stamina, ist es jedoch erfolgreich, erlangt ihr wieder Ausdauer zurück. Richtig eingesetzt, habt ihr so eine gute Grundlage, dass euch die Puste nicht zu schnell ausgeht.

Hier seht ihr ein Clip von PWARGaming auf reddit, der zeigt, wie er das Parieren mit der Waffe gekonnt einsetzt, um das Kemono zu erledigen:

3. Nutzt die Mobilität des Schirms

Ein Aspekt, der den Schirm außerdem so stark macht, ist die hohe Mobilität, die ihr durch die Waffe erlangt. Denn mit dem Schirm könnt ihr Luftattacken ausführen und euch schnell über das Schlachtfeld bewegen.

Übt dazu am besten am Trainings-Bären, welche Angriffe euch in die Luft befördern und vor allem, wohin sie euch bringen. Sonst kann es schnell passieren, dass ihr ziellos durch die Gegend springt und da landet, wo ihr gar nicht hinwolltet.

Habt ihr aber einmal die richtige Kombo drauf, könnt ihr sogar für längere Zeit in der Luft bleiben. In dem YouTube-Video seht ihr zwischen 01:44-01:56, wie ihr das schafft, indem ihr in der Luft attackiert und pariert. Ihr fliegt auch dann durch die Gegend, wenn ihr nicht erfolgreich pariert, sondern schon allein, wenn ihr den Knopf dazu drückt.

Wenn euch interessiert, welche Waffen es sonst noch im Spiel gibt: Hier findet ihr alle 8 Waffen in Wild Hearts in der Übersicht.

Man liest jedoch auch immer wieder in den Kommentaren, dass es etwas Übung braucht, um das Klingen-Wagasa richtig gut zu nutzen. Vor allem, das perfekte Timing beim Parieren muss man als Spieler mit etwas Fingerspitzengefühl herausbekommen. Denn hier ist das Zeitfenster recht kurz, in dem man erfolgreich einen Angriff abwehrt.

Habt ihr aber einmal genug Übung mit dem Wasaga bekommen, kann der Regenschirm in euren Händen zum ultimativen Kemono-Schlächter werden.

Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Kingen-Wagasa gemacht? Kennt ihr noch Tipps, wie man das meiste aus dem Todesschirm herausholt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

