Wild Hearts: Lichtsteine  – Alles zum Fundort und wie ihr sie am leichtesten bekommt

In Wild Hearts könnt ihr mit riesigen Waffen noch größere Monster herausfordern, um so die Inseln vor einem großen Desaster zu bewahren. Damit ihr jedoch stark genug seid, benötigt ihr Lichtsteine. Wir zeigen euch alles Wichtige zu dieser Ressource hier in unserem Guide.

Was sind Lichtsteine? Diese wertvolle und vor allem wichtige Ressource sind Steine, die ihr in Kapitel 2 ergattern werdet. Sie werden benötigt, damit ihr weitere Waffen in eurem Arsenal upgraden könnt, um so noch mehr Schaden an Monstern zu bewirken.

Damit ihr jedoch genau wisst, wo man sie bekommt, zeigen wir euch ihren ungefähren Fundort und dazu noch einen Tipp, wie ihr effizient ohne viel Aufwand Lichtsteine generieren könnt.

Wild Hearts: So findet ihr die Lichtsteine auf euren Reisen

Wo finde ich Lichtsteine? Um Lichtsteine zu finden, müsst ihr erst bis ins zweite Kapitel gespielt haben, um die Festung Fuyufusagi freizuschalten. In diesem Gebiet müsst ihr euch dann auf Erkundungstour begeben und die umliegende Map näher unter die Lupe nehmen.

So sehen die Erz-Adern der Lichtsteine aus Ihr müsst ins zweite Kapitel in der Umgebung der Fuyufusagi Festung reisen

Es ist nicht schwer, die Lichtstein-Adern zu finden, denn sie sprießen überall auf der Map und rund um die Festung und den Ruinen von Fuyufusagi. Es geht jedoch auch einfacher mithilfe eurer Karakuri-Kugeln.

So generiert ihr Lichtsteine ohne viel Aufwand: Um Lichtsteine auf eine bequeme Art und Weise zu sammeln, könnt ihr einen Tsukomo-Schrein des Erzes bauen.

So sieht eure Farm aus mit den freundlichen Karakuri-Sphären

Dieser Schrein beheimatet eure Tsukomos, die ihr in euren Jagden geborgen habt. Damit sich also diese putzigen Karakuri-Sphären bedanken, sammeln sie für euch Materialien, die ihr nach einer bestimmten Zeit bei ihnen abholen könnt.

Ihr müsst also nur in euren Fähigkeiten das Talent für den Bau des Schreins freischalten und Tsukomos besitzen. Alles andere erledigen dann eure kleinen Freunde.

Das war unser kleiner Guide bezüglich der Lichtsteine. Beachtet, dass ihr den Tsukomo-Schrein auch für weitere Arten von Erzen einsetzten könnt. So seid ihr immer versorgt und müsst euch nicht stetig auf die Reisen bewegen, um für Nachschub zu sorgen.

