Wild Hearts: Alle Karakuri – Bau-„Cheat Sheet“ hilft euch bei der Kemono-Jagd

Am 16. Februar 2023 feiert Wild Hearts zunächst seinen Release für PC, am 17. Februar folgen dann die Konsolenversionen für Xbox Series X/S und PS5. Das Spiel e...

Was sind Karakuri? Die Karakuri sind eine alte Technologie, die vor langer Zeit von den Jägern in Azuma genutzt wurde. Jedoch ging das Wissen, wie man die geheimnisvollen Bauten beschwört, im Laufe der Jahre verloren. Doch ihr habt die Gabe, die uralte Kunst für euch zu nutzen.

Wie baut man die Fusions Karakuri? Die Twitter-Userin Nigiri21Sushi postete am 14. Februar 2023 eine hilfreiche Grafik. In der sieht man, welche Fusion-Karakuri es gibt und aus welchen Bestandteilen ihr sie erbauen könnt.

In Wild Hearts spielt ihr einen Monsterjäger mit einer ganz besonderen Fähigkeit: Ihr könnt Karakuri beschwören. Die Bauten helfen bei der Erkundung der Spielwelt. So könnt ihr etwa Kisten stapeln, um Wände hochzukommen oder Hämmer erschaffen, welche die Monster attackieren.

