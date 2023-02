Wild Hearts erscheint für Xbox und PS5 erst in 8 Stunden – So spielt ihr jetzt schon

Die ersten Spieler zocken bereits Wild Hearts. Der offizielle Release für den PC ist heute, am 16. Februar – Fans auf PS5 und Xbox Series X|S müssen aber noch bis 00:00 Uhr warten. Ein Trick gewährt euch aber schon früheren Zugang.

Was ist das für ein Trick? Wild Hearts ist seit 16:00 Uhr deutscher Zeit für den PC verfügbar, aber wenn ihr auf eurer Konsole zocken wollt, müsst ihr noch warten. Dort ist der Release erst um 00:00 Uhr.

Wie Nutzer auf reddit herausgefunden haben, könnt ihr bereits jetzt Wild Hearts auf Xbox spielen, wenn ihr die Region eurer Xbox auf Neuseeland stellt. Denn dort ist es schon nach 4 Uhr morgens und der Release fand bereits statt.

Wie ändere ich meine Region? Ihr müsst lediglich einige wenige Schritte befolgen, um eure Region auf der Xbox zu ändern. Im offiziellen Support-Artikel heißt es:

Meldet euch auf eurer Konsole an Drückt die Xbox-Taste auf eurem Controller, um in den Guide zu gelangen Navigiert zu Profil und Systeme > Einstellungen > System > Sprache und Standort Wählt aus der Liste Neuseeland (oder ein anderes Land, in dem nach 00:00 Uhr ist) Speichern und neustarten

Laut vieler Nutzer auf reddit funktioniert der Trick einwandfrei, andere bemängeln, dass es bei ihnen nicht klappe. Eine Garantie gibt es deswegen nicht. Wenn ihr aber jetzt schon spielen wollt und nicht auf dem PC unterwegs seid, lohnt sich ein Versuch.

Schon vor dem Release haben Spieler Wild Hearts gezockt und loben das Spiel. Im Video erklären wir euch die Features im Detail:

PS5 kann auch früher spielen – Aber nur eingeschränkt

Geht das auch auf PS5? Theoretisch könnt ihr auch auf der PlayStation eure Region ändern. Müsst dazu aber euer Profil in der entsprechenden Region erstellt haben. Das geht in der Regel nicht so leicht, weswegen der Trick hier nicht funktioniert.

Trotzdem könnt ihr auch jetzt schon auf der PS5 zocken – nur nicht so leicht und mit einigen Einschränkungen.

Wie kann ich auf PS5 früher spielen? Wild Hearts bietet eine 10-stündige Demo-Version, für die ihr allerdings ein Abo bei EA Play benötigt. Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr die Demo von Wild Hearts spielen könnt. Beachtet dabei aber Folgendes:

ihr könnt insgesamt lediglich 10 Stunden lang zocken

ihr braucht ein Abo bei EA Play (oder Xbox Game Pass Ultimate) für den Zugang

nutzt ihr EA Play, endet die Demo, sobald ihr die Stadt Minato erreicht – etwa nach 1-2 Stunden

nutzt ihr EA Play Pro, könnt ihr auch nach Erreichen von Minato noch weiter spielen

Euren Spielstand könnt ihr für den Release um 00:00 Uhr einfach übernehmen, also nahtlos dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Fangt ihr jetzt an und habt noch alle Stunden übrig, könnt ihr also im Prinzip durchgehend zocken.

Theoretisch könnt ihr auch schon vorher auf PC oder Xbox die Release-Version spielen, aber es gibt keine Cross-Progression in Wild Hearts. Wechselt ihr also später auf die PlayStation, geht jeglicher Fortschritt verloren.

Für alle, die jetzt anfangen oder sich noch vorbereiten wollen, haben wir hier einige Tipps:

Ich habe 14 Stunden Wild Hearts gespielt – Hier sind 7 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte