Heute erscheint Wild Hearts: Alles zur Release-Zeit auf PC, PS5 und Xbox Series X|S – Wann kann ich spielen?

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Konsolenspieler müssen sich noch etwas länger gedulden. Für PS5 und Xbox Series X|S launcht Wild einige Stunden später. Um Punkt 00:00 am 17. Februar 2023 gehen die beiden Versionen an den Start.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Heute findet der große Launch von EAs Jagdspiel Wild Hearts statt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Jägers in „Azuma“, einer Welt, die an dem feudalen Japan angelehnt ist. Sogenannte „Kemono“, gewaltige Monster, machen die Gegend unsicher. Mit verschiedenen Waffen ausgerüstet, begebt ihr euch auf die Jagd nach den riesigen Tieren.

Insert

You are going to send email to