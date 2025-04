Statt Monster Hunter Wilds kommt eine Monsterjagd zu Switch 2, die auf Steam brutal gefloppt ist

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Am 16. Februar 2023 feierte Wild Hearts zunächst seinen Release für PC, am 17. Februar folgten dann die Konsolenversionen für Xbox Series X/S und PS5. Das Spiel...

Ich wollte wissen, was der Preis der Nintendo Switch 2 wird und plötzlich stehe ich in einer Warteschlange

Einige haben das schnelle Sterben von Wild Hearts damals bedauert, weil die schlechte Stimmung zum Release vor allem an Performance-Problemen und Bugs lag. Diejenigen, die Wild Hearts eine Chance gaben, haben das Spiel in den höchsten Tönen gelobt.

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Chef von Path of Exile 2 erklärt, wie sicher der volle Release in 2025 ist

Das Actionrollenspiel erinnert stark an die Reihe Monster Hunter und spielt in einer Fantasy-Welt, die dem feudalen Japan ähnelt. Ihr reist als Jäger durch das Land Azuma und jagt riesige Monster, Kemono. Für den Kampf gegen sie verwendet ihr 8 Waffenarten und baut euch zudem Gegenstände, die euch in eurem Kampf helfen.

