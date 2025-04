Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Chef von Path of Exile 2 erklärt, wie sicher der volle Release in 2025 ist

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Ich wollte wissen, was der Preis der Nintendo Switch 2 wird und plötzlich stehe ich in einer Warteschlange

Ich wollte wissen, was der Preis der Nintendo Switch 2 wird und plötzlich stehe ich in einer Warteschlange

Die Präsentation der neuen Nintendo Switch 2 wurde von den Fans lange erwartet. Nach der Präsentation blieb der Preis offen. Schnell sprach sich herum, dass man den Preis der Konsole bereits auf dem My Nintendo Store erfahren kann. Sowie andere auch versuchte ich sofort mein Glück dort. Statt eines Preises bekam ich erst einige Male eine überlastete Website und befand mich dann in der Warteschlange wieder.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to