Nintendo gibt keine Rabatte für seine hauseigenen Spiele und das hat einen guten Grund. Der ehemalige US-Chef von Nintendo erklärt, warum das so ist.

Wer eine Nintendo Switch oder mittlerweile eine Switch 2 besitzt und viel im eShop unterwegs ist, wird feststellen, dass die großen Vorzeige-Spiele von Nintendo selbst (sogenannte First Party -Spiele) nie oder nur sehr selten reduziert sind: Spiele wie Legend of Zelda: Breath of the Wild sind auch Jahre nach ihrem Release noch nie oder nur selten reduziert gewesen.

Reggie Fils-Aimé, früherer Nintendo of America Präsident und CEO, erklärte jetzt in einem Interview, dass Nintendo bewusst auf solche Rabattaktionen verzichte. Und das habe etwas mit der Herkunft der Firma zu tun.

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„Wir gewähren keine Preisnachlässe auf unsere Spiele“

Das sagt Reggie Fils-Aimé: Das Gespräch fand im Rahmen der Vortragsreihe des NYU Game Center statt (via Twitch.com). Hier erklärte Fils-Aimé, dass Nintendo First-Party-Spiele normalerweise nie oder nur selten reduziere. Der Grund dafür stecke in der Stadt Kyoto: Dort habe Nintendo seinen Sitz und Kyoto sei bekannt für feine Handwerkskunst. Und daran würde man sich bei Nintendo orientieren. So sagt er (via WCCFTech.com):

Die Mentalität von Nintendo lautet: Wir liefern ein fertiges Spiel aus. Es ist spielbereit. Es gibt kein, na ja, Day-One-Update, das drei Stunden dauert. Ein Teil davon ist also eine andere Mentalität. Das ist ihre Denkweise. Ich vergleiche das mit der Idee der Handwerkskunst aus Kyoto. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kyoto. Für diejenigen unter euch, die sich mit japanischer Geschichte auskennen: die alte Kaiserstadt und eine Stadt, die für ihre feine Handwerkskunst bekannt ist – Leinen, Porzellan, Töpferwaren – das ist Kyoto. Ich bin überzeugt, dass Nintendo als Unternehmen genau diese Mentalität hat. Wir entwickeln die besten Spiele, wir bringen sie mit vollem Funktionsumfang auf den Markt, und genau das stößt bei den Kunden manchmal auf Widerstand: Wir gewähren keine Preisnachlässe auf unsere Spiele. „Legend of Zelda: Breath of the Wild“ hat seit dem Tag seiner Veröffentlichung nie einen Preisnachlass erhalten. Es gab nie einen Preisnachlass. Gelegentlich haben Einzelhändler vielleicht eigene Aktionen gestartet, aber das Unternehmen selbst hat nie Rabatte gewährt. Das ist Teil unseres Prozesses: Wir machen das Beste daraus, was wir können, wir bringen es mit vollem Funktionsumfang auf den Markt und wir verlangen einen fairen Preis, und dieser Preis wird sich nie ändern.

Falls ihr also ein Spiel wie Legend of Zelda: Breath of the Wild besonders günstig auf Amazon oder im Elektrofachmarkt eures Vertrauens findet, dann dürfte dahinter eine spezielle Aktion des Anbieters stecken. Denn Nintendo bleibt dabei, dass man selbst keine Rabatte gewähren wolle.

Die letzten Monate haben viele Spieleentwickler ihren Job verloren. Insgesamt geht es der Spieleindustrie eher schlecht. Doch bei Nintendo läuft es seit Jahren im Gegensatz dazu überraschend gut. Denn anstatt kurzfristige Trends auszuprobieren, setzte Nintendo auf bewährte Inhalte und Produkte: Die Spieleindustrie wird von Entlassungen erschüttert, doch Nintendo trotzt der Krise