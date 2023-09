EA gibt angeblich 80-€-Monsterspiel auf, das vor 7 Monaten für PS5, Xbox und Steam erschien

Am 16. Februar 2023 feierte Wild Hearts zunächst seinen Release für PC, am 17. Februar folgten dann die Konsolenversionen für Xbox Series X/S und PS5. Das Spiel...

Das ist jetzt die Nachricht: Ein Nutzer auf reddit sagt, in typischer EA-Weise und wie viele erwartet haben, hätte EA „den Stecker gezogen“, also die Entwicklung von Wild Hearts eingestellt. Er sei Moderator eines Discords und habe das aus Insider-Quellen erfahren.

Es sind einige Updates erschienen, die neue Monster brachten: Doch der letzte Patch kam am 13. Juli, ist also auch schon 2 Monate her.

Es fiel auch auf, dass es EA nicht gelang, in irgendeiner Form Gamer auf das Spiel aufmerksam zu machen. So fand Wild Hearts zum Release etwa kaum auf Twitch statt: Ein Zeichen dafür, dass der Launch des Spiels von vielen nicht wahrgenommen wurde.

Wie kam das Spiel zum Release an? Die Kritiken waren relativ positiv und lagen etwa bei 80 %. Auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus fand großen Gefallen an Wild Hearts.

