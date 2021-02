EA stellt Arbeit an Anthem und dem Rework offiziell ein

Der Shooter Anthem kämpft seit seinem Release mit Problemen. Schon länger wurde darüber spekuliert, ob die Weiterentwicklung eingestellt werden könnte. Nun steht offiziell fest, dass EA und BioWare nicht länger an Anthem Next oder generell an Updates arbeiten werden.

Das sagt Bioware: In einem emotionalen Blogpost teilte Christian Dailey mit, dass die Arbeit an Anthem und der Überarbeitung Anthem 2.0 oder Next eingestellt wird.

Zwar wurde seit dem Release hart an dem Spiel gearbeitet, wie Dailey betonte. 2020 soll jedoch bedingt durch Corona ein schwieriges Jahr und die Produktivität allgemein geringer gewesen sein:

2020 war ein Jahr wie kein anderes, und während wir bei Bioware weiterhin Fortschritte bei allen unseren Spieleprojekten machen, hat sich die Arbeit von zu Hause aus während der Pandemie auf unsere Produktivität ausgewirkt, und nicht alles, was wir als Studio vor COVID-19 geplant hatten, kann so ohne übermäßigen Stress für unsere Teams erreicht werden.

Deshalb hat man sich nun entschieden, die Arbeit einzustellen und sich auf kommende Titel von Mass Effekt und Dragon Age zu fokussieren, sowie neue Updates für das MMORPG SWTOR zu bringen.

Zum Abschluss bedankte er sich bei der Anthem-Community:

An die Anthem-Community: Vielen Dank für eure Leidenschaft und Kreativität. Euer Feedback und eure Vorschläge helfen sicherlich dabei, die Richtung des Teams zu formen, und ganz persönlich waren eure Freundlichkeit und Ermutigung im letzten Jahr sehr nötig.

Wie geht es mit Anthem weiter? Anthem soll vorerst nicht eingestellt werden. Das Spiel läuft auf dem aktuellen Stand weiter. Updates wird es jedoch keine geben.

Unklar ist, wie lange die Server schlussendlich online bleiben.

Anthem wird nach langem Leidensweg eingestampft

So verlief die Entwicklung von Anthem: Anthem erschien im Februar 2019. Schnell wurde klar, dass zwar das grundsätzliche Gameplay von Anthem überzeugen kann, nicht jedoch die Spielsysteme. Vor allem das Thema Loot wurde kritisiert.

Anthem sollte eigentlich 10 Jahre lange laufen, doch schon kurz nach dem Release blieben wichtige Updates aus. Knapp ein Jahr nach Release hieß es dann, dass ein großes Rework kommen soll: Anthem 2.0. Daran sollten knapp 30 Leute arbeiten.

Von März bis November 2020 kamen sporadisch Blog-Posts und Twitter-Nachrichten zum Stand von Anthem Next. Doch im Dezember 2020 verließ Christian Dailey seinen Posten und wurde zu einem anderen Spiel bei BioWare abgezogen.

Das ist das Team, das Anthem Next ursprünglich stemmen sollte.

Im Februar 2021 berichtete dann der Journalist Jason Schreier, dass EA intern darüber entscheiden soll, ob Anthem fortgesetzt oder eingestellt wird.

Wie wir nun wissen, wird die Entwicklung an dem Shooter nicht fortgesetzt.

Electronic Arts zieht bei Anthem den Stecker

Was war da bei Anthem Next los? Anthem 2.0 (oder Anthem Next) befand sich offenbar für anderthalb Jahre in einem „Inkubator“-Stadium. Schon das war eine Notlösung, soweit wir aus Insider-Berichten wissen:

Eigentlich war ein Team in Austin, Texas, das vorher am MMORPG Star Wars: The Old Republic gearbeitet hatte, dafür vorgesehen, die Weiterentwicklung von Anthem zu betreuen

die Chefs, die diese Weiterentwicklung eigentlich leisten sollten, verließen 2019 aber einer nach dem anderen BioWare

zudem zeichnete sich ab, dass Anthem mit „normalen Updates“ nicht zu retten war. Daher startete das Projekt „Anthem Next“, eine große Überarbeitung des Spiels.

Damals glaubten wir auf MeinMMO, Anthem sei für EA „too big to fail“ – zu groß, um es einfach fallen zu lassen

Das Projekt begann in einem „Inkubator“-Modus mit einem kleinen Team von 30 Leuten – Sie sollten offenbar die Vorarbeit leisten

am Anfang hieß es, laut Insider-Berichten, sei man in Texas noch hoffnungsvoll gewesen und freute sich darauf, „Anthem“ zu retten und hatte eine klare Vision

Jetzt zum 2. Geburtstag des Spiels, im Februar 2021, war diese Inkubator-Phase von Anthem zu Ende. EA musste entscheiden, ob sie in die volle Produktion von Anthem Next gehen oder nicht.

Offenbar haben sie sich dagegen entschieden.

Beobachter hatten diese Entwicklung vorausgesehen. Denn es war nicht ersichtlich, wie EA mit Anthem Next noch einmal Geld verdienen sollten. Früh hatten BioWare und EA ausgeschlossen für DLCs des Spiels Geld zu nehmen.

Eine Weiterentwicklung wäre wirtschaftlich wohl einfach zu teuer gewesen.

Zudem hatte mit Christian Dailey der Chef von Anthem Next das Team Ende 2020 verlassen: Der musste an anderer Stelle bei BioWare aushelfen. Er hat die Leitung von Dragon Age 4 übernommen.

Anthem war 2019 als Spiel gedacht, das an den beträchtlichen Erfolg von Destiny anknüpfen sollte. Doch auch dieses Spiel ist nicht mehr so stark, wie noch vor einigen Jahren. Vieles wirkt so, als steckten Loot-Shooter generell in einer Krise. MeinMMO-Redakteur Schuhmann hat sich die Situation genauer angeschaut:

