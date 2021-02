Insider von BioWare haben verraten, dass bei Anthem eine wichtige Entscheidung ansteht. Wird der Coop-Shooter überarbeitet oder ist Schluss?

Die unrühmliche Geschichte von Anthem könnte nun ein Ende finden – oder das Spiel eine weitere Chance bekommen. Es entscheidet sich wohl in den kommenden Tagen, ob EA den Shooter von BioWare einfach einstampft oder nochmal ordentlich Kräfte in Bewegung setzt, um die Überarbeitung durchzuführen.

Wer sagt das? Die Aussagen stammen von einem Artikel des Magazins Bloomberg vom Autor Jason Schreier. Der ist dafür bekannt, gute Kontakte in die Gaming-Szene zu haben, und kommt immer wieder an Insider verschiedener Firmen ran. So hat er schon viele Interna von Activision Blizzard aufgedeckt oder Machenschaften bei EA in Artikel verarbeitet. Da er gleich drei anonyme Kontakte hat, die alle das gleiche erzählen, scheint die Geschichte also sehr wahrscheinlich zu stimmen.

Was wurde gesagt? Bei BioWare arbeitet seit einer ganzen Weile ein kleines Team von knapp 30 Leuten an Anthem Next. Das soll wichtige Überarbeitungen schaffen, um das Spiel auf die richtige Bahn zu bringen. Immerhin funktioniert das Grund-Gameplay von Anthem, nur die ganzen Spielsysteme drumherum nicht.

Ob Anthem noch mal wiederkommt, scheint doch fraglich zu sein.

Laut Schreiers Bericht wird es noch in dieser Woche ein Meeting geben. Dort werden sich führende Leute von EA die aktuellste interne Version von „Anthem Next“ anschauen und dann entscheiden, wie es mit dem Spiel weitergeht. Dabei stehen wohl grundsätzlich zwei Optionen zur Wahl:

Anthem wird eingestampft. Das Projekt wird beendet und damit auch „Anthem Next“ gestoppt, womit das Spiel ein unrühmliches Ende finden würde.

Es wird weiter an Anthem Next festgehalten und das Team vergrößert, um neuen Content produzieren zu können. Angeblich müsste man das Team mindestens verdreifachen – also 60 neue Leute einstellen – um an neuem Content arbeiten zu können. Das wäre wohl eine ziemliche Investition.

Ob Anthem weiter existieren wird, dürfte also vor allem daran liegen, wie gut die bisherige Arbeit an Anthem Next bei den Chefs ankommt und ob die darin Potenzial für künftigen Erfolg des Spiels sehen.

Vermutlich werden wir also in den kommenden Tagen erfahren, ob Anthem sich noch einmal aus seinem langen Winterschlaf erhebt oder nahtlos in die Leichenstarre übergeht.

Hättet ihr Lust auf ein überarbeitetes Anthem? Oder denkt ihr, dass das Projekt nicht mehr zu retten ist und das Team sich lieber anderen Spielen widmen sollte?

