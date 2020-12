Oh je, der nächste Chef-Retter verlässt Anthem 2.0 – Muss was anderes retten

BioWare scheint gerade in unruhiges Fahrwasser zu geraten, da kommen schon Fragen auf, wie hoch Anthem 2.0 in der Prioritätenliste steht.

In jedem Fall ist das ein Rückschlag für Anthem. Das Projekt wurde in den letzten Finanzberichten von EA nicht mehr erwähnt.

Es sieht also so aus, als geht die Entwicklung weiter, auch wenn nicht klar ist, wer jetzt die Kommunikation mit den Spielern übernimmt und wer das Team anführen wird.

Was passiert jetzt mit Anthem 2.0? Das ist sicher ein Rückschlag für das Projekt. Aber es wirkt so, als soll die Überarbeitung von Anthem weiterlaufen. Dailey sagt: Die Entscheidung von Anthem wegzugehen, falle ihm leichter, weil das Team von Anthem und dessen Führung so talentiert ist.

Der Entwickler Christian Dailey war dafür zuständig, die Neuauflage von Anthem zu leiten: EAs gefloppter Online-Shooter sollte als „Anthem Next“ oder „Anthem 2.0“ auferstehen. Dailey leitete ein Team von BioWare in Austin, Texas, aber jetzt braucht BioWare ihn für Dragon Age. Damit verliert Anthem seinen 5. oder 6. Chef in Folge – aber wer zählt schon mit?

