Spieler lieben Anthem, das gescheiterte MMO von BioWare, so sehr, dass es ihnen wehtut

Aktuell werden nur wenige Spiele so sehr vermisst, wie Anthem, das gescheiterte Actionrollenspiel von BioWare. Was hat das Spiel nur, dass es so viele Fans nicht loslässt?

Das sind die Fakten zum Leben und Sterben von Anthem:

Anthem erschien im Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Es war ein ungewöhnliches MMO: Die Spieler schlüpften in einen Iron-Man-ähnlichen Kampfanzug, konnten fliegen, feuern, kämpfen.

Das Spiel blieb unter den Erwartungen von EA: Der Content reichte nur für etwa 30 Stunden, sagte EA später, dann würden Spieler unzufrieden werden. Man sah die Fehler als so schwerwiegend an, dass man das Spiel nicht wie geplant weiterentwickeln konnte und kündigte im Februar 2020 einen großen Reboot für das Spiel an, ein Anthem 2.0.

Ein Jahr später, im Februar 2021, hieß es dann: EA stelle die Entwicklung von Anthem ein. Das Reboot war abgesagt. BioWare sollte sich auf Mass Effect und Dragon Age konzentrieren.

Anthem zeigt die vier verschiedenen Kampfanzüge im Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

„Ich liebe Anthem so sehr“

Was ist so besonders? Mehr als 3 Jahre nach dem Ende von Anthem können Leute einfach nicht aufhören, an das Spiel zu denken und es zu vermissen.

Das reddit zu Anthem ist nach wie vor aktiv und immer wieder posten Spieler dort Clips aus Anthem, die zeigen, was das Spiel so besonders macht:

Der Gameplay-Loop aus Fliegen und Landen, Schießen und Kämpfen fühlt sich fantastisch an

Die Machtphantasie in einem schweren Anzug, mit einem Arsenal aus Waffen zu kämpfen, gibt Spielern ein tolles Gefühl.

Auch grafisch sieht das Spiel 5 Jahre nach seinem Release noch toll aus und es klingt toll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ein Grund, warum die Leute Anthem so mögen, ist sicher das Fliegen. In MMORPGs wie WoW merkt man, wie sehr Leute darauf stehen, in der offenen Welt eines MMORPGs fliegen zu können. Der Moment, wenn man das Fliegen freischaltet, ist beim ersten Mal und auch später immer wieder ein Meilenstein, den viele anstreben, weil es die Welt öffnet und dem Spieler so viel mehr Kontrolle gibt.

In Anthem war das Fliegen besonders cool, weil man kein Flugmount dafür brauchte, sondern die eigene Spielfigur flogen, wodurch sich Spieler noch freier fühlen konnten.

Liebe mischt sich mit Schmerz, Trauer und Enttäuschung bei Anthem

Das sagen die Spieler: Es sind zwei Emotionen:

Zum einen einfach die Liebe für Anthem

Zum anderen die bittere Enttäuschung über BioWare

Die Leute schreiben Kommentare wie:

„Ich werde ihnen nie vergessen, was sie mir weggenommen haben“

„Es ist so lange her und ich bin immer noch richtig traurig, wenn ich dran denke, wie viel Potenzial verschwendet wurde und was hätte sein können“

„Wenn es nur mehr als 6 Stunden wiederholbares Gameplay gehabt hätte, wäre es mein liebstes Spiel aller Zeiten gewesen“

Das steckt dahinter: Man kann als MMO-Spieler nur hoffen, dass jemand erneut das gelungene Grundkonzept von Anthem aufnimmt und aus dem genialen Gameplay-Loop mit besseren MMO-Mechaniken ein vernünftiges Spiel macht.

Anthem hat stark dazu beigetragen, eine Krise bei den Live-Service-Games auszulösen und viel Vertrauen in das Kpnzept der Live-Service-Games verspielt, die immer weiter verbessert und erweitert werden. Aber Anthem ist auch eine große Chance, es richtigzumachen: Destiny, Division und Anthem waren mal die Zukunft des Gamings: Was ist nur passiert?