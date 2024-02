Spieler wollen EA zwingen, gefälligst Anthem wiederzubeleben – „Nichts kam dem gleich“

Das zeigt, was für ein Potenzial Anthem hatte und wie schade es ist, dass aus so viel dann doch so wenig gemacht wurde. Heute trauert EA dem Titel sicher nach.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Post auf reddit fordert man nun, 3 Jahre nach dem Ende: „Lasst uns Anthem zurückbringen.“ Wenn No Man’s Sky und Cyberpunk 2077 einen zweiten Anlauf bekommen, dann könne Anthem es doch auch schaffen, heißt es.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to