EA hat angekündigt, die Entwicklung des Multiplayer-Spiels Anthem einzustellen. Es wird kein Anthem Next geben. Die Nachricht hat in der Gaming-Community hohe Wellen geschlagen. Hier ist, was die Leser von MeinMMO dazu sagen.

Das ist die Situation von Anthem: Gestern, am 24. Februar, hat Bioware in einem Blogpost mitgeteilt, dass die Arbeit an Anthem eingestellt wird. Bis vor Kurzem hat ein Team von 30 Entwicklern etwa ein anderthalb lang an einem Reboot, Anthem Next, gearbeitet, doch es wird jetzt eingestampft.

Stattdessen werden die Entwickler auf andere Projekte von Bioware verlegt. Man wolle sich auf Mass Effect und Dragon Age fokussieren, so der Chef von Anthem Next Christian Dailey.

Die Reaktionen in der Gaming-Community und hier auf MeinMMO zu der Ankündigung waren zahlreich und oft emotional. Wir fassen zusammen, was ihr auf MeinMMO zu der Entscheidung von EA gesagt habt.

Verschwendetes Potenzial und viel Enttäuschung

Obwohl Anthem zum Release viel Kritik einstecken musste, haben viele von euch anscheinend trotzdem gehofft, dass das Spiel die Kurve kriegt. In zahlreichen Kommentaren unter dem Artikel und auf Facebook war oft die Rede vom “verschwendeten Potenzial”.

Ein Teil der Leser sagte, dass das Gameplay von Anthem Spaß gemacht hat und man daraus etwas echt Cooles hätte machen können. Vorausgesetzt man hätte genug Zeit und Ressourcen dafür gehabt.

Dieser Teil der Leser hat sich über ein Reboot gefreut und hätte ihn eigener Aussage nach auch gespielt. Entsprechend war die Enttäuschung groß, dass nach der angekündigten 2.0-Version von Anthem daraus doch nichts geworden ist.

Echt schade, das Gameplay war echt toll! Die unnötigsten 70 € meines Lebens! Nicht mal das Avenger’s Project hat mich so enttäuscht wie Anthem… […] MeinMMO-Leser Peter

Mir hat das Spiel zu Beginn sehr viel Spaß gemacht! Hab da unzählige Stunden verbracht. Wie sagt man so schön – das Game hatte echt Potential. Schade zu hören, dass es nun doch kein Reboot geben wird. Patrick S. auf Facebook

Die Überraschung über die Einstellung der Entwicklung von Anthem hält sich aber eher in Grenzen. Nach einer so langen Periode des Schweigens seitens der Entwickler warn die Hoffnungen auf eine Wiederauferstehung von Anthem à la Final Fantasy XIV eher gering.

Ich finde es schade, dass wieder ein Spiel mit großem Potenzial untergegangen ist. Überrascht bin ich aber nicht. Es hatte sich lange nichts getan bzw. nichts Bewegendes, was mein Interesse wachgehalten hätte. MeinMMO-Leser Alitsch

Es überrascht mich nicht, dass es so gekommen ist, aber ich werde eine Schweigeminute für dieses Spiel halten. So wie damals für Evolve. Gott, warum müssen Potenzialpakete nur so schnell von uns gehen… MeinMMO-Leser Belpherus

Einige haben bei Anthem auch auf eine Alternative zu Destiny gehofft, die nun endgültig in der Versenkung verschwindet.

Das Fliegen mit den Javelins war eins der spaßigen Gameplay-Elemente in Anthem

Mich ärgert es wirklich, an das Versprechen geglaubt zu haben

Ein anderer Teil der User ist hingegen sauer über die Entscheidung. Vor allem das Vorhaben, Anthem in einem Reboot aufzupolieren und zu verbessern, hat einem Teil der Spieler Hoffnung gegeben.

Diese Hoffnung ist nun nach vielen Monaten des Wartens hin und entsprechend ist dem einen oder anderen von euch der Kragen geplatzt. In einigen Kommentaren werden daher Wünsche nach einer großen Sammelklage gegen EA geäußert, weil sie falsche Versprechungen an die Kunden gemacht haben.

Mich ärgert’s auch wirklich, an das “Versprechen” geglaubt zu haben und noch ein paar Euro im Shop gelassen zu haben. Sollte man eigentlich ordentlich verklagen, die Leute. MeinMMO-Leser Alex

Nach den ganzen aktuellen Sammelklagen hoffe ich, dass hier auch entsprechend durchgegriffen wird. Sascha S. auf Facebook

Die Enttäuschung ist bei einigen so groß, dass sie es sich vorgenommen haben, keine Spiele mehr von EA oder Bioware zu erwerben.

Ja, das war es dann für mich und einige Freunde endgültig. Werden ab jetzt jedes Spiel von EA und Bioware meiden. […] Bin ich froh, kein Ingame-Krams gekauft zu haben. Gibt bestimmt Leute, die sich in der Hinsicht jetzt mehr ärgern dürften. MeinMMO-Leser Volkeracho

Hoffnungen und Sorgen um die Zukunft

Die Nachricht über die Einstellung von Anthem hat außerdem für Spekulationen um die Zukunft von dem Entwickler Bioware und ihren IPs gesorgt. Aktuell arbeitet das Studio an mehreren Spielen aus ihren Dragon-Age- und Mass-Effekt-Reihen.

Ein Teil der Kommentare macht sich Sorgen, dass der Rückschlag von Anthem sich auch auf Mass Effect und Dragon Age oder gar das Entwicklerstudio selbst auswirken könnte.

Dann bleibt nur zu hoffen, dass sie [Bioware] mit dem kommenden Mass Effect sich noch halbwegs über dem Wasser halten können. Die Auffrischung der alten Teile werden sie meiner Meinung nach wohl nicht versauen, aber wenn die angekündigte Fortsetzung zur Mass-Effect-Reihe auch noch ein Flop wird, dann sehe ich schwarz für Bioware. Marco R. auf Facebook

Richtig so!

Ein anderer Teil ist allerdings froh, dass Anthem nun eingestellt wurde. Bioware soll sich nach dem “gescheiterten Experiment” nun zurück zu seinen Wurzeln begeben und sich darauf konzentrieren, was sie in der Vergangenheit gut gemacht haben: Single-Player Spiele mit Fokus auf Story und Roleplay.

Richtig so. Bioware soll sich auf seine Stärken konzentrieren! Jan J. auf Facebook

Ich hoffe, wir haben bald Dragon Aage 4 in den Händen Jasmin S. auf Facebook.

Wie war eure Reaktion zu der Anthem-Ankündigung? Habt ihr damit gerechnet, dass es eingestellt wird oder gab es noch Hoffnung? Schreibt es uns in die Kommentare.