Für Cyberpunk 2077 scheint so etwas aber undenkbar zu sein. Da will man immer noch nicht Anthem und Cyberpunk 2077 in einem Satz hören.

Was sagen andere Angestellte? Auf der Seite Glassdoor können Angestellte anonym ihr Unternehmen bewerten. Die Rezensionen für CD Projekt Red zeigen ein differenziertes Bild (via glassdoor ):

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was noch an Zweifeln da war, lächelte spätestens Keanu Reeves auf der E3 2019 einfach weg.

Das ist der Anthem-Vergleich : Im Mai 2019 wendeten sich 4 ehemalige Entwickler von Cyberpunk 2077 an den Investigativ-Journalisten Jason Schreier. Der hatte vorher seinen großen Insider-Bericht über die Entwicklung von Anthem veröffentlicht. Bei Anthem soll die Entwicklung so gelaufen sein:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − drei = 4

Insert

You are going to send email to