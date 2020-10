Cyberpunk 2077: Enttäuschte Spieler drohen den Entwicklern, sie zu töten

Das Action-RPG Cyberpunk 2077 wurde erneut verschoben. Das macht einige Fans offenbar so wütend, dass sie dem Team Morddrohungen schicken.

Was ist genau vorgefallen? Am gestrigen 28. Oktober musste das Entwicklerstudio CD Projekt Red eine erneute Verschiebung des Releasetermins von Cyberpunk 2077 bekannt geben. Das Action-RPG erscheint jetzt am 10. Dezember für PC, PS4, Xbox One und Stadia.

Ein Teil der Community hat Verständnis für die Situation gezeigt, ein Teil aber auch nicht.

Es prasselte einiges an Kritik auf CD Projekt Red ein. Unter anderem, weil es kürzlich hieß, das Team müsse doch eine Crunch-Time durchmachen, um den Releasetermin am 19. November einhalten zu können. Das hatte man vorher ausgeschlossen.

Nun gibt es den Crunch und der Termin konnte trotzdem nicht eingehalten werden.

Wie heftig fiel diese Kritik aus? Andrzej Zawadzki, Lead Game Designer von Cyberpunk 2077, meldete sich einige Stunden nach Bekanntgabe der Releaseverschiebung über Twitter.

Er erklärt, dass er den Ärger und die Enttäuschung einiger aus der Community versteht. Er hat sogar Verständnis dafür, dass manche ihrem Ärger öffentlich Luft machen und ihn sich von der Seele schreiben wollen. Dennoch sei es absolut inakzeptabel, den Entwickler Morddrohungen zu schicken.

Warum gibt es Morddrohungen? Unter dem Deckmantel der Anonymität fällt es manchen offenbar leicht, über die Stränge zu schlagen. Morddrohungen sind keine Seltenheit im Internet.

Es scheint einigen vollkommen egal zu sein, wie sich diejenigen fühlen, die eine solche Drohung bekommen. Wie Andrzej Zawadzki erklärt: „Wir sind Menschen, genau wie ihr“.

Im Internet herrscht zuweilen ein rauer Umgangston. Für manchen ist dieser normal und „gehört mit dazu“. Den Leuten scheint es auch völlig egal zu sein, wem man genau mit Mord droht.

Entwickler wussten gar nichts von der Verschiebung

Laut Andrzej Zawadzki bekommen die Entwickler Morddrohungen, dabei wussten diese laut Branchen-Insider und Spiele-Journalist Jason Schreier angeblich bis zur Bekanntgabe der Release-Verschiebung von Cyberpunk 2077 überhaupt nichts von der Situation. Sie wurden davon genauso überrumpelt, wie die Spieler.

Damit wird also Personen Mord angedroht, die nur ihre Arbeit machen und die überhaupt nicht wussten, dass ihr Werk erneut verschoben wurde.

Es ist derzeit noch unklar, was diese Verschiebungen für den Zustand von Cyberpunk bedeuten. Unsere Kollegen von GameStar Plus haben in einer umfangreichen Analyse zusammengetragen, was jetzt noch zum Release bei Cyberpunk schief gehen könnte. Die Analyse basiert auf mehreren Interviews mit den Entwicklern und zwei Gameplay-Präsentationen von 2018 und 2019. Hinweis: GameStar Plus ist das bezahlte Abo-Modell von GameStar.de – der Artikel steht also nicht kostenlos zur Verfügung.

Was haltet ihr von dieser Situation? Könnt ihr den Ärger der Fans nachvollziehen?

Cyberpunk 2077 bekommt im Übrigen auch einen Multiplayer-Ableger. Doch der erscheint erst nach dem Release des Single-Player-Spiels.