Cyberpunk 2077 sei nur ein Warm-Up, meint einer der Entwickler – die Fans sagen: „Ich hoffe, das erleb’ ich noch“

Dadurch ging die Auszeichnung für das beste fortlaufende Spiel bei den Game Awards 2023 an Cyberpunk 2077, obwohl es eigentlich gar kein fortlaufendes Spiel ist: Cyberpunk 2077 ist das „Best Ongoing Game“; dabei ist es jetzt abgeschlossen – Was ist da los?

Spieler vergleichen Clubs in Cyberpunk 2077 und Starfield: „Wurde von Leuten entworfen, die nie in einem Nachtclub waren“

„SkMM_KaPa“ schreibt dazu: „Ich glaube, dass Projekt Orion dank der Verwendung der Unreal-Engine, die die meisten Probleme mit der Red-Engine beseitigen wird, viel schneller erscheinen könnte als CP 2077.“ Und „maevealleine“ merkt an: „Ich hoffe, ich lebe so lange…“

Und auch Paweł Sasko, der Quest Director von Cyberpunk 2077, äußert sich zu dem neuen Projekt. Am 9. Januar schreibt er in seinem Beitrag auf X : „Das Kernteam hatte spannende Diskussionen über das nächste #Cyberpunk2077 Spiel. Ich liebe dieses Team und unsere dystopische IP!“

Was sagt der Entwickler zu „Orion“? Das Entwickler-Team um Cyberpunk hat seine Arbeit offensichtlich wieder aufgenommen. Auf X schreibt Igor Sarzyński am 8. Januar, er sei aufgeregt, was das neue Projekt „Orion“ betrifft:

Auf X (ehemals Twitter) meldet sich Igor Sarzyński, der Narrative Director von Cyberpunk 2077, am 8. Januar jetzt mit Neuigkeiten zu „Orion“ und sagt, er ist sicher, dass das Team es zu etwas Besonderem machen kann. Die Fans greifen seinen Post auf Reddit auf und hoffen, dass sie überhaupt so lange leben, um die Fortsetzung noch mitzunehmen.

