Cyberpunk 2077 ist nach Phantom Liberty zu Ende – Studio verrät, wie es danach weiter geht

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Vermutlich haben wir aber noch nicht das letzte von V, Johnny Silverhand und Co. gesehen. CD Projekt Red verbaut gerne Easter Eggs zu ihren IPs in ihren Spielen. In Phantom Liberty könnt ihr zum Beispiel auch ein Neues zu Witcher 3 Wild Hunt finden .

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Insert

You are going to send email to