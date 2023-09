Mit Cyberpunk 2077 Phantom Liberty auf nach Dog Town – alles zum Release

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Seid ihr schon in Phantom Liberty unterwegs? Wie gefällt euch das Add-On bisher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Schon vor wenigen Tagen veröffentlichte CD Projekt Red übrigens den kostenlosen Patch 2.0 für Cyberpunk 2077. Wir haben euch die Features des Updates zusammengefasst .

Zu Beginn stehen euch drei Relic-Punkte und drei verschiedene Haupt-Fähigkeiten zur Auswahl. Um zusätzliche Relic-Punkte zu erhalten, könnt ihr euch an den Militech-Automaten in Dog Town wenden und sie freischalten.

Neue Quests, Aufträge und Missionen: Die 13 neuen Hauptmissionen nehmen euch mit auf eine Reise durch den neuen Stadtteil Dog Town. Sie werden ausgelöst durch einen Anruf der mysteriösen Songbird – eine Netrunnerin im Auftrag der Regierung: Das Flugzeug der Präsidentin der NUSA ist in Dog Down abgestürzt und ihr sollt sie retten.

Wie erreiche ich die Inhalte von Phantom Liberty? Ihr schaltet den Zugang zum neuen Gebiet und den neuen Inhalten mit der neuen Hauptquest frei. Diese beginnt, wenn ihr die Quests M’ap Tann Pelen, I walk the Line bis Transmissions abgeschlossen habt. Ihr werdet dann einen Anruf erhalten, der euch an das Tor von Dog Town ruft.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Heute erscheint Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Die Erweiterung zu Cyberpunk 2077 lädt euch in den neuen Stadtteil Dog Town ein, bringt neue Quests und schaltet den Relic-Fähigkeitsbaum frei. Hier lest ihr alles zu den neuen Features und zum Release.

Insert

You are going to send email to