Cyberpunk 2077: Fans knabbern seit 3 Jahren am größten Rätsel, jetzt machen sogar NPCs mit, kommen der Lösung näher

Schon in der Release-Version von Cyberpunk 2077 fanden Spieler den mysteriösen Code FF:06:B5. Ihr findet ihn am Fuß größerer Statuen in Night City, aber auch in privaten Wohnungen. Eine Lösung war bisher nicht in Sicht, obwohl sich sogar eine 24.000-Mann starke reddit-Community bildete. Doch mit Update 2.0 mischen jetzt sogar NPCs bei der Suche mit.

Um welches Rätsel geht es? Die Spieler beißen sich seit Release 2020 die Zähne an dem mysteriösen Code “FF:06:B5” aus. Dieser ist an vier Statuen verteilt in Night City zu finden. Seit der Entdeckung versuchen sie anhand der Cyberpunk-Lore, des Games selbst und früherer CD Projekt Red-Spiele herauszufinden, was es damit auf sich hat.

Lead-Quest-Designer für Cyberpunk 2077 Pawel Sasko hat auf Rückfragen hin in seinen eigenen Streams bereits bestätigt, dass der Code eine Bedeutung hat. Mit Update 2.0 hat CD Project Red neue Hinweise in das Spiel implementiert und sogar NPCs sind jetzt auf der Suche nach der Lösung des Rätsels.

Was waren die bisherigen Clues? Ihr könnt an vier in Night City verteilten Statuen den Code “FF:06:B5” finden. Je eine überlebensgroße Version findet ihr an Corpo Plaza und Reconciliation Park, vor denen jeweils eine Gruppe Mönche betet. Zwei kleinere könnt ihr aber eben auch in Vs Apartments in Japantown und City Center entdecken.

Die Statue im Japantown-Apartment. Sie steht in eurem Lager.

Neben der oben erwähnten Bestätigung durch Pawel Sasko haben Spieler außerhalb von Cyberpunk 2077 weitere Hinweise gefunden. In der Next-Gen-Version von Witcher 3: Wild Hunt taucht ein dreieckiges Symbol mit Schaltkreismotiv auf – in Pink: Wenn man “FF:06:B5” als HSL-Farbcode “FF06B5” in ein Programm wie Microsoft Paint oder Adobe Photoshop eingibt, bekommt ihr die Farbe “Shocking Pink”.

Auf in den Kanninchenbau: Cyberpunk 2077s größtes Rätsel wird noch geheimnisvoller

Was sind die neuen Clues? Mit Update 2.0 gibt es nun konkretere Hinweise auf die Lösung des Rätsels: Wenn ihr an den Schnellreisepunkt “Proteinfarm” in den Badlands reist, findet ihr Biotechnica Flats. Habt ihr den Nomad-Hintergrund für euren V gewählt, besucht ihr den Ort schon im Prolog. Die dort gebaute Kirche konnte vormals nicht betreten werden – jetzt ist sie offen.

In der Kirche findet ihr eine Art Techie-Versteck. Der Laptop bringt die meisten neuen Informationen mit sich: Ein NPC names “Polyhistor” versucht zusammen mit einer Gruppe weiterer Interessierter das Rätsel um den Code “FF:06:B5” zu lösen.

Das Techie-Versteck in den Badlands. Der Laptop in der Mitte sowie die Spielkonsole enthalten die Hinweise.

Der Partner “TyRo/\/\aNtA” schreibt in seiner letzten E-Mail, er habe wichtige Hinweise in einem Retro-Videospiel gefunden: Arasaka Tower 3D. Das Spiel ist mit 2.0 neu implementiert worden und kann in der Kirche gespielt werden. Im Spiel gibt es laut den NPC-Mails “ein Schlüsselloch in einer Tür, die für eine Wand gehalten wurde”.

Was ist der aktuelle Lösungsstand? In den E-Mails, die ihr auf dem PC in der Kirche lesen könnt, schreiben Polyhistor und TyRo/\/\aNtA davon, dass sie die Lösung im Videospiel gefunden haben. TyRo/\/\aNtA informiert Polyhistor noch kryptisch darüber, bevor er sich aus dem Staub macht. Auch Polyhistor findet scheinbar die Lösung und plant zu verschwinden, will aber vorher den Rest des Teams informieren.

Polyhistors letzter Tagebucheintrag weißt auf größere Machenschaften hinter dem Rätsel hin.

Youtuber Sam Bram verfolgt in seinem Video die Schritte der NPCs nach und findet in Arasaka Tower 3D Hinweise auf zwei der größten Namen in der Cyberpunk Lore: Morgan Blackhand und Spider Murphy.

Im Cyberpunk-Universum war Morgan Blackhand ein legendärer Söldner, der unter anderem Teil der Angriffsmission auf Arasaka Tower war, an der auch Johnny Silverhand teilnahm. In Cyberpunk 2077 ist sein aktueller Status unbekannt und vor dem Release des DLCs Phantom Liberty wurde spekuliert, ob er nicht in Dog Town auftauchen würde.

Spider Murphy hingegen war eine der besten Netrunner ihrer Zeit. Auch sie war Teil des Einsatzteams am Arasaka Tower. In Cyberpunk 2077 könnt ihr zwei ihrer Bücher kaufen.

Ende gut, alles gut?

Final gelöst ist das Rätsel noch nicht. Da Update 2.0 noch recht neu ist, heißt das nicht, dass bereits alle Hinweise gefunden wurden. Youtuber Sam Bram selbst sagt in seinem Video, dass er noch nicht durch die Tür, die für eine Wand gehalten wurde, durch gekommen ist.

Die Community und vor allem der 24.000-Mann starke Sub-reddit ist aber an der Sache dran – vor allem, weil jetzt vielleicht sogar die Schicksale von Morgan Blackhand und Spider Murphy damit verknüpft zu sein scheinen. Spannend ist auch, dass alle NPCs nach der Lösung des Rätsels das Weite suchten.

Natürlich kann es auch sein, dass es sich hierbei um Hinweise auf die Zukunft des Cyberpunk-Universums bei CD Projekt Red handelt. Dazu gab es zuletzt auch Neuigkeiten:

