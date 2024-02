„Sieht aus wie echtes Filmmaterial“ – Spieler verwandelt Cyberpunk 2077 in einen realistisch aussehenden Bodycam-Shooter

Doch nicht nur Unrecord mit seinem schicken Gameplay-Material konnte Shooter-Fans begeistern. So wurde auch der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov, der mit besonders viel Realismus überzeugt, in den letzten Jahren zu einem äußerst beliebten Spiel. Welche weiteren Titel dem Hardcore-Shooter ähneln, erfahrt ihr hier:

Das zeigt ein Video des YouTube-Kanals NextGen Dreams . Mit Mods wurde der Look von Cyberpunk 2077 so verändert, dass er einem ultrarealistischen Shooter gleicht. Auf Reddit teilt User BrsvtzK das Video und betitelt es als „Unglaubliche ‘Cyberpunk: Unrecord’ Version“:

Wie würde Night City also aussehen, wenn man die Stadt in Bodycam-Perspektive und realistischer Grafik durchstreifen würde?

Einen etwas spezielleren Ansatz verfolgt der Taktik-Shooter Unrecord. Dieser versetzt euch nämlich in die Perspektive einer Bodycam, wie sie etwa Polizisten oder Feuerwehrleute tragen. Dadurch wirkt das Spiel besonders realistisch. Das ging sogar so weit, dass Spieler gezeigtes Gameplay-Material für fake hielten.

