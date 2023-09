„Ist das wirklich Cyberpunk 2077?“ – 40 Sekunden, die euch wieder von dem Spiel überzeugen

Was haltet ihr von dem kurzen Einblick in das kommende DLC? Diskutiert gerne mit.

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Der Mini-Trailer, welcher aktuell auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) zu sehen ist, gibt euch einen kleinen Einblick in das Kampfsystem von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, dem DLC, welches am 26. September 2023 erscheinen wird.

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Insert

You are going to send email to