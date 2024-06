Ein neuer Leak zu Cyberpunk 2077 macht Fans traurig, denn sie hätten vielleicht eine beliebte Figur aus dem Anime getroffen

Wieso sollte Lucy auf dem Mond sein? In Edgerunners folgen wir dem Protagonisten David Martinez und erleben seine Entwicklung von einem normalen Jugendlichen zu einem gefährlichen Cyberpsycho. Sehr früh in der Handlung trifft David auf die Netrunnerin Lucy, die ihm kurz darauf einen Braindance vom Mond zeigt. Einige Folgen später sind die beiden ein Paar.

Wieso sind Spieler jetzt traurig? Natürlich ist man als Fan eines Spiels nie begeistert, wenn ein DLC gestrichen wird. Die Spieler sind in dem Fall aber besonders traurig, da der Mond in der Lore von Cyberpunk wichtig ist und auch im Anime, Cyberpunk: Edgerunners, eine zentrale Rolle spielt.

Die Dateien des Leaks deuten an, dass die gestrichene zweite Erweiterung auf dem Mond gespielt hätte. Mit dem Release des DLCs hätten Spieler also eine Map-Erweiterung bekommen.

Was ist das für ein Leak? Im Jahr 2021 gab es einen Cyberangriff auf CDPR, bei dem Daten des Unternehmens von Hackern entwendet wurden. Zu dem Zeitpunkt hieß es, die Angreifer seien im Besitz von kompletten Kopien von den Performance-Servern von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 und ma wolle den Quellcode der Spiele veröffentlichen, wenn CDPR nicht auf bestimmte Forderungen reagiere.

