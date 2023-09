Cyberpunk 2077: Nach Update 2.0 könnt ihr ein trauriges Easter Egg zum Edgerunners-Anime finden

Mit Patch 2.0 hat sich in Cyberpunk 2077 so einiges verändert. Neben Updates für den Skilltree, das Cyberware-System und das allgemeine Gameplay hat CD Projekt Red auch eine neue Anspielung an den Anime Cyberpunk: Edgerunners eingebaut – und das ist unglaublich traurig.

Inwiefern gehört der Anime zu CD Projekt Reds Cyberpunk-Universum? Cyberpunk: Edgerunners ist ein zehn Episoden umfassender Anime von Studio Trigger Inc. Die Serie ist Kanon zum Game und spielt im gleichen Night City, allerdings ein paar Jahre vor Vs Abenteuern.

Worum geht es in Cyberpunk: Edgerunners? Street Kid David Martinez schlägt sich so gut er kann in Night City durch. Um endlich auf eigenen Beinen zu stehen, möchte er „Edgerunner“ werden und schließt sich mithilfe seiner neuen Bekannten Lucy einer Söldnertruppe an. Allerdings hat ihn der Megakonzern Arasaka auf dem Kicker: David hat ein sehr wertvolles Implantat bei sich, dass die Corpos wieder haben möchten.

Wo könnt ihr den Anime aktuell sehen? Cyberpunk: Edgerunners ist aktuell vollständig auf Netflix vorhanden. Ihr könnt die Abenteuer von David und Lucy also komplett am Stück sehen.

Mehr zur Story und den Hintergründen von Cyberpunk: Edgerunners lest ihr hier:

Die Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners ist hochqualitative Bedeutungslosigkeit

Achtung Spoiler: Im Folgenden finden sich schwere Spoiler für das Ende von Cyberpunk: Edgerunner und leichte Spoiler für die Hauptstory von Cyberpunk 2077! Alle weg, die nicht gespoilert werden möchten? Gut.

Was hat es mit dem neuen Easter Egg auf sich? David überlebt die letzte Episode des Animes nicht. Es wird noch spekuliert, dass Dauerbösewicht Adam Smasher Davids Persönlichkeit wie im Falle von Johnny Silverhand „gespeichert“ hat. So könnten wir David in einem zukünftigen Cyberpunk-Anime oder in Cyberpunk 2 in anderer Form wieder sehen.

Was es mit Cyberpunk 2 auf sich hat, teasert der Director von Cyberpunk 2077 übrigens in einem Interview an:

Cyberpunk 2077 ist nach Phantom Liberty zu Ende – Studio verrät, wie es danach weiter geht

Mit Update 2.0 hat David nun ein richtiges Memorial in Night City bekommen.

Wo findet ihr das Memorial? Euer Ziel ist das Kolumbarium in Westbrook. Reist zum gleichnamigen Schnellreisespot und betretet das Gebäude gegenüber der Straße. Lauft den Hauptgang bis zum Ende und schaut nach rechts. Dort findet ihr die Memorials für David und sogar eins für seine Mutter.

Das Memorial befindet sich hinten rechts im Kolumbarium.

Unter dem Memorial steht:

Du hast mich nie auf den Mond gebracht, aber du warst trotzdem mit mir dort.

Der Text ist eine Anspielung auf eine der emotionalsten Szenen im Anime, in der Lucy und David gemeinsam Zeit in einer Mond-Simulation verbringen.

Habt ihr das Memorial schon gefunden? Habt ihr den Anime schon gesehen? Wir sind neugierig!

Auch zum Witcher-Universum hat CD Projekt Red ein neues Easter Egg eingebaut. Was es damit auf sich hat, verraten wir hier:

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt’s ein Easter Egg zum Witcher – Kennt ihr es schon?