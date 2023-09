In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt’s ein Easter Egg zum Witcher – Kennt ihr es schon?

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Am Ende der Quest, in der ihr das Münztelefon freischaltet, könnt ihr euch übrigens mit nur einer falschen Antwort aus den restlichen Hauptquests ausschließen:

Wie findet ihr das Easter Egg? Zuerst müsst ihr in das Captain Calliente kommen. Ihr findet es in Dog Town, der neuen DLC-Gegend. Im Laufe der Questreihe “Lucretia my Reflection” schickt euch die Hauptmission hier vorbei.

Mehr zur Story und den Inhalten von Phantom Liberty lest ihr übrigens in unserer News .

Cyberpunk 2077 ist das erste neue Spiel von CD Projekt Red nach ihrem AAA-Hit Witcher 3 Wild Hunt. Schon im Base-Game Cyberpunk 2077 gibt es ein paar Easter Eggs zu Geralt zu entdecken. In Phantom Liberty haben die Entwickler auch eins versteckt – habt ihr es schon entdeckt? Falls nicht, lest ihr hier, wie ihr es findet.

