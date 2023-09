Cyberpunk 2077: Ihr könnt euch leicht aus der Story von Phantom Liberty ausschließen – So vermeidet ihr das

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Seid ihr schon in Phantom Liberty unterwegs? Falls ihr in einen neuen oder gar euren ersten Run startet, haben wir hier für euch die wichtigsten Story-Entscheidungen zum Start des Base-Games .

Mehr zur Story von Phantom Liberty lest ihr in unserem Anspieltest:

Um eure Verpflichtung ihr und der Regierung gegenüber offiziel zu machen, heuert euch Myers kurzerhand als neuen Agenten ihres Geheimdienstes an. Zuerst habt ihr keine Chance, dies abzulehnen, wenn ihr oder euer V so gar keine Lust auf Regierungsarbeit hat.

Um welchen Teil der Quest geht es genau? In der Quest “Lucretia My Reflection” schickt euch Präsidentin Myers in das euch noch unbekannte Dog Town. Dort sollt ihr einen sogenannten Schläfer treffen und zu ihr bringen. “Schläfer” sind Agenten, die gänzlich normale Leben führen, bis sie für einen bestimmten Auftrag “aktiviert” werden.

