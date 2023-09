Cyberpunk 2077: Alle 52 ikonischen Waffen mit Fundort in der Übersicht

In Cyberpunkt 2077 gibt es neben normalen Knarren auch ikonische Waffen, die ihr für eure Sammlung ergattern oder bauen könnt. Wir zeigen euch, welche das sind und wie ihr diese finden könnt.

Was sind ikonische Waffen? Im Grundspiel von Cyberpunk 2077 gibt es insgesamt 52 ikonische Waffen, die ihr ergattern könnt. Ikonische Waffen sind besondere Knarren mit markantem Aussehen und Effekten. Ihr könnt sie entweder zufällig in Night City finden, durch Quests bekommen oder sie bauen.

Während einige Exemplare leicht gefunden werden können, gibt es viele Ausnahmen, die ihr gezielt suchen müsst, um sie euer Eigen nennen zu können. Wir nennen euch in unserer Liste nun alle Schmuckstücke und listen euch zudem ihr Fundorte auf.

Wichtige Infos zu Phantom Liberty: Mit dem kommenden DLC „Phantom Liberty“ werden mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere ikonische Waffen hinzugefügt. Wir halten unsere Liste aktuell und listen euch alle neuen Exemplare auf, die es nach dem Release zu finden gibt.

Alle ikonischen Waffen aus Quests

Amnesty

Fundort: In der Hauptmission „We Gotta Live Together“ (Schließt Cassidy’s Challenge ab).

Archangel

Fundort: In der Nebenmission „A Like Supreme“.

Chaos

Fundort: In der Hauptmission „The Pickup“.

Crash

Fundort: In der Nebenmission „Following The River“.

Divided We Stand

Fundort: In der Nebenmission „Stadium Love“.

Doom Doom

Fundort: In der Nebenmission „Second Conflict“. Wird von Dum Dum fallen gelassen.

Dying Night

Fundort: In der Nebenmission „The Gun“.

Genjiroh

Fundort: In der Hauptmission „Play It Safe“.

Gold-Plated Baseball Bat

Fundort: In der Nebenmission „Second Conflict“.

Hypercritical

Fundort: In der Nebenmission „Gig: Concrete Cage Trap“.

Jinchu-Maru

Fundort: In der Hauptquest „Play It Safe“. Wird von Oda fallen gelassen.

Malorian Arms 3516

Fundort: In der Nebenquest „Chippin’ In“.

Mox

Fundort: In der Nebenquest „Pyramid Song“.

Overwatch

Fundort: In der Nebenquest „Riders on The Storm“.

Ozob’s Nose

Fundort: In der Nebenquest „Send in the Clowns“.

Prejudice

Fundort: In der Hauptquest „For Whom the Bell Tolls“.

Pride

Fundort: In der Hauptmission „Knockin’ On Heaven’s Door“.

Problem Solver

Fundort: In der Nebenmission „Riders of The Storm“.

Prototype: Shingen Mark V

Fundort: In der Hauptmission „Gimme Danger“.

Scalpel

Fundort: In der Nebenquest „Big in Japan“.

Sir John Phallustiff

Fundort: In der Nebenquest „Venus in Furus“.

Stinger

Fundort: In der Nebenquest „I’ll Fly Away“.

Tinker Bell

Fundort: In der Nebenquest „The Hunt“.

Tsumetogi

Fundort: In der Nebenquest „Pisces“.

Widow Maker

Fundort: In der Hauptquest „Ghost Town“. Wird von Nash fallen gelassen.

Cyberpunk 2077: Die drei wichtigsten Story-Entscheidungen beim Neustart

Alle ikonischen Waffen die ihr finden könnt

Apparition

Fundort: Wird von Frank fallen gelassen, nachdem ihr die Nebenmission „War Pigs“ abgeschlossen habt.

Caretaker’s Spade

Fundort: Findet ihr im Arasaka Tower.

Cocktail Stick

Fundort: Findet ihr im Make-Up-Raum von „The Clouds“.

Cottonmouth

Fundort: Findet ihr im Schlafzimmer von Fingers.

Death and Taxes

Fundort: Findet ihr im Schlafzimmer von Maiko.

Fenrir

Fundort: Findet ihr in den Docks in Watson.

Guts

Fundort: Findet ihr im Memorial Park.

Kongou

Fundort: Findet ihr im Schlafzimmer von Yorinobu.

Bloody Maria

Fundort: Nach der Nebenquest von „Ride Captain Ride“ in der Kiste von V.

La Chingona Dorada

Fundort: Findet ihr nach dem Abschluss der Nebenmission „Heroes“ im El Coyote Cojo in Heywood.

Lizzie

Fundort: Findet ihr im Keller von Lizzie.

O’Five

Fundort: Kann in der Nebenmission „Beat On The Brat: Arroyo“ gefunden werden.

Plan B

Fundort: Östlich auf einer Müllhalde von Night City. Wird von Dex fallen gelassen.

Satori

Fundort: Während der Hauptmission „The Heist“ auf dem Landeplatz.

Skippy

Fundort: Findet ihr in einer Seitengasse in Vista Del Rey.

Seraph

Fundort: Nach der Nebenquest von „God Bless This Mess“ in der Kiste von V.

Cyberpunk 2077 hat mit Update 2.0 einen neuen Skilltree – So levelt ihr richtig

Alle ikonische Waffen die ihr bauen könnt

Ba Xing Chong

Fundort: Schema findet sich im Adam Smashers Geheimversteck auf dem Schiff am Hafen von Watson.

Breakthrough

Fundort: Das Schema findet ihr in Santo Domingo vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Buzzsaw

Fundort: Das Schema findet ihr in der Northside vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Comrade’s Hammer

Fundort: Das Schema findet ihr in Santo Domingo vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Moron Labe

Fundort: Das Schema findet ihr in Pacifica vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Psalm 11:6

Fundort: Das Schema findet ihr in der Northside vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Sovereign

Fundort: Das Schema findet ihr in Westbrook vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

The Headsman

Fundort: Das Schema findet ihr in Westbrook vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Yinglong

Fundort: Das Schema findet ihr in Heywood vom Anführer eines NCPD-Scanner-Delikts.

Alle ikonischen Waffen, die ihr kaufen könnt

Blue Fang

Fundort: Bei den Badlands, von einem Nahkampf-Waffenladen.

Headhunter

Fundort: Bei den West Wind Estate, von einem Nahkampf-Waffenladen.

Kann ich alle ikonischen Waffen kaufen? Laut Spieler aus der Cyberpunkt-Community gibt es in einem Ladescreen den Hinweis, dass in Phantom Liberty Shops existieren werden, die euch verpasste ikonische Waffen zum Kauf anbieten können. Diese werden in Dogtown, dem neuen Areal des DLC, angesiedelt sein. Ob dort nun alle Waffen angeboten werden oder nur ein gewisser Bruchteil, lässt sich bislang noch nicht sagen.

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr in Cyberpunk einen neuen Spielstand starten solltet, haben wir die passende Beratung dazu: Cyberpunk 2077: Nach dem Update 2.0 spielen oder auf Phantom Liberty warten?