Cyberpunk 2077: Die drei wichtigsten Story-Entscheidungen beim Neustart

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Entscheidet ihr euch gegen Meredith, entgeht euch eine besondere Szene mit ihr. Ansonsten ändert so gut wie jede Entscheidung in der Quest den Ausgang – der Entscheidungs-Baum ist der komplexeste im Spiel. Auswirkungen auf die Haupt-Story hat das aber nicht.

Insert

You are going to send email to