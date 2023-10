Cyberpunk 2077: Die 4 coolsten Neuerungen seit Update 2.0

Night City hat seit Update 2.0 für Cyberpunk 2077 einiges mehr an Spaß zu bieten: Neben den System-Umstellungen für Skills und Cyberware gab es auch eine Menge Quality-of-Life-Anpassungen, die bei vielen Usern auf positives Feedback stießen.

Mit Update 2.0 für Cyberpunk 2077 hat CD Projekt Red das Spiel nach bestem Wissen und Gewissen aufpoliert. Das loben auch die Spieler, obwohl sie seit dem Patch öfter sterben als noch davor. Unter anderem auf reddit und TikTok zeigt die Community auch ihre persönlichen Highlights, die wir euch hier zusammen gesammelt haben.

Autokämpfe

In einem der ersten Trailer für das Base-Game schießt sich V aus einem fahrenden Auto heraus den Weg frei. Das ging zum Launch aber leider nicht. Ein Punkt, der in der Community für Unmut sorgte.

Seit Update 2.0 könnt ihr aber genau das tun: Auf der Straße mit euren Schusswaffen kämpfen. Mit den neuen Vorteilen könnt ihr nun auch andere Autos hacken und zum Beispiel als Ablenkung einsetzen. Im

Im Video seht ihr eine Verfolgungsjagd zwischen V und dem NCPD nach dem Update:

Ihr rüstet euch jetzt mit Cyberware

Seit Update 2.0 könnt ihr euren V endlich frei einkleiden, wie ihr es euch gefällt. Früher hing euer Rüstwert und damit, wie viel Schaden V aushält, am Level eurer Klamotten. Das hat zu vielen wilden Kleidungskombinationen geführt, was wiederum nicht zur Cyberpunk-Lore passt:

In Night City ist man, was man trägt. Der eigene Style beeinflusst, wie andere Leute auf euch reagieren und mit euch sprechen. Diese Funktion hat es zwar leider nicht ins finale Spiel geschafft, aber theoretisch sollte ein als Corpo gekleideter V in von Straßengangs bevölkerten Gegenden eher mit Ablehnung rechnen. Ein Nomad-V hingegen wird im Corpo-lastigen City Center Ärger bekommen.

Um den Spielern trotzdem Individualität und einen „coolen Style“ zu ermöglichen, hat CD Projekt Red in einem früheren Update sogar eine Art Transmog-System wie in World of Warcraft eingeführt. Jetzt ist das aber wie geschrieben alles egal und ihr könntet, wenn denn gewollt, sogar mit einem nackten V spielen.

Auf reddit meint User aber auch srjnp: „Vor 2.0 hatte ich nie das Gefühl, dass ich Cyberware für meinen Revolver und Sniper-Kopfschuss-Build benötige. Mit dem überarbeiteten Rüstungssystem und anderen Veränderungen fühlt es sich endlich nach einem wichtigen Teil des Spiels an.“

Cyberpsycho

Eine eurer ersten längeren Quest-Reihen bekommt ihr von Regina Jones. Sie setzt euch auf sogenannte Cyberpsychos an – Night City-Bewohner, die zu viel Cyberware verbaut haben. Sie verlieren langsam ihre eigene Identität und drehen durch. Die meisten Cyberpsychos hinterlassen eine Schneise der Verwüstung und des Todes.

Regina erwartet von eurem V, dass er ihr dabei hilft, Cyberpsychosen besser zu verstehen. Dafür sollt ihr die betroffenen Personen niederschlagen und lebend an Ort und Stelle hinterlassen. Jetzt könnte euer V aber ebenfalls zu einem von Reginas Fällen werden.

Auch David, der Hauptcharakter aus Cyberpunk: Edgerunners hat seine Erfahrungen mit Cyberpsychosen:

Seit Update 2.0 habt ihr ein Limit darauf, wie viel Cyberware ihr installieren könnt. Zwar ist es möglich, das Limit bis zu einem bestimmten Punkt zu überschreiten. Um aber das Beste aus den verfügbaren Upgrades zu holen, braucht ihr den Vorteil „Edgerunner“.

Wir stellen euch unseren Vorschlag für eine gute „Edgerunner“-Build in unserem Build-Guide vor:

Die 3 besten Builds für Cyberpunk 2077 nach Update 2.0

Neue NCPD-AI

CD Projekt Red hat die AI des Night City Police Departments (NCPD) überarbeitet. Zum einen sind sie jetzt präsenter, zum anderen springen sie schneller auf eure illegalen Aktivitäten an. Mal eben ein Auto hacken und so einer Gang entkommen? Aus versehen einen NPC beim Parken angefahren? Das NCPD hat euch jetzt auf dem Kieker.

Je nach Schwere eurer Verbrechen habt ihr mehr oder weniger Polizisten an den Fersen. Wenn ihr euch in euer Auto flüchtet, findet ihr euch schnell in einer ausgewachsenen Verfolgungsjagd wieder – hier kommen die oben beschriebenen Autokämpfe noch einmal richtig zur Geltung.

Bei einem reddit-User sorgt das neue Verhalten aber für Verwirrung: Wenn er vor dem Update in Schießereien eingegriffen hat, war die Polizei für die Hilfe dankbar. In einem Video zeigt er aber, dass das NCPD ihn jetzt selbst angreift. User Rock_Soldier_Tom antwortete darauf nur: „Nun, technisch gesehen sollst du der Polizei ja nicht dabei „helfen“, Leute zu töten, oder?“

Wie hartnäckig das NCPD sein kann, könnt ihr auch im Video oben sehen.

Habt ihr schon Spaß in Night City nach dem Update? Seid ihr schon in Dog Town unterwegs? Wir freuen uns auf eure Kommentare.

Und wenn ihr noch tiefer in Night City eintauchen wollt, könnt ihr das hier tun:

