Cyberpunk 2077: „Alles ist jetzt eine Herausforderung“ Fans loben Update 2.0, obwohl sie ständig sterben

CD Projekt Red hat Cyberpunk 2077 vollständig überholt. Das neue Update 2.0 verändert so gut wie jedes System im Spiel, behebt Fehler und macht einige Builds nun deutlich stärker – oder schwächer. Die Spieler sind begeistert, obwohl die meisten es nun schwieriger haben.

Was ist Update 2.0?

Am 21. September erschien Update 2.0 als kostenloser Patch für alle Besitzer von Cyberpunk 2077.

Die größte Veränderung mit dem Update war das vollkommen überarbeitete, neue Skill-System des Spiels, durch das sich viele Builds nun anders spielen.

Dazu gab es Anpassungen am Waffen-Balancing und dem UI, neue Radiosender und einige „Quality of Life“-Verbesserungen.

Das loben die Spieler: Seit dem Update diskutieren Spieler auf Reddit darüber, wie viel besser Cyberpunk 2077 nun geworden ist. Nachdem das Spiel besonders zu Release hinter den Erwartungen geblieben ist, geben nun einige dem Rollenspiel wieder eine Chance.

Der Konsens ist: Cyberpunk 2077 ist mit 2.0 jetzt endlich das Spiel, das man zu Release hätte haben wollen. Oder zumindest sehr nahe an dem Zustand, den man erwartet hat. Alles fühle sich flüssiger, einfach besser an.

Insbesondere Bugfixes scheinen nötig gewesen zu sein. In einem Thread mit über 1.200 Kommentaren heißt es etwa schlicht: „Das Spiel fühlt sich 10-mal besser an, sieht ein bisschen besser aus. Ich werde eine Weile brauchen, um mich an die neue Steuerung zu gewöhnen, aber ich bin froh, Dialoge nicht länger durchs Hinhocken zu überspringen.“

„Ein Cyber-Ninja zu sein hat nie mehr Spaß gemacht“

In weiteren Threads unterhalten sich die Spieler darüber, dass Cyberpunk 2077 nun deutlich anspruchsvoller geworden ist. Adam Smasher etwa, den die Leute früher teilweise aus Spaß mit einem Riesendildo verprügelt haben, sei jetzt eine echte Herausforderung. Wie alles im Spiel: „Atmen ist eine Herausforderung“, scherzt ein Nutzer.

Die Cyber-Psychos, die man früher einfach so weggeputzt hätte, seien jetzt echte Bosskämpfe, bei denen man aufpassen müsse. Die KI sei ab und an noch etwas meschugge, aber die Kämpfe fühlen sich besser an, befriedigender – als passen sie tatsächlich zum Spielstil.

Das überarbeitete Skill-System erfreut dabei wohl vor allem Netrunner und Spieler, die auf Stealth- und Hacking-Skills setzen. Die waren in Cyberpunk 2077 bisher zwar nicht unbedingt schlecht, aber im Vergleich zu den anderen Fähigkeiten fielen sie deutlich zurück.

Jetzt müssten sich alle Netrunner-Spieler zwar erst einmal ein paar Dutzend Skills durchlesen und verstehen, dann mache es aber richtig Spaß, sich einen entsprechenden Build damit zu bauen. Besonders die Combos, die jetzt möglich sind, seien extrem stark.

Update 2.0 ist dabei lediglich der erste Teil einer großen Erneuerung für Cyberpunk 2077. Am 26. September erscheint der DLC Phantom Liberty. Den hat MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß bereits angespielt:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty im Anspiel-Test – Die Erweiterung ist super, der eigentliche Star aber Update 2.0