Hades 2 hat schon nach einem Tag doppelt so viele Spieler wie der Vorgänger, Fans schwärmen: „Absolut geniales Spiel“

Hades 2 bricht bereits am ersten Tag nach dem Early-Access-Release auf Steam den Spieler-Rekord von Hades – und das deutlich.

Was ist das eigentlich für ein Spiel?

Hades ist ein Roguelike von dem Indie-Entwicklerstudio Supergiant Games, das 2020 veröffentlicht wurde und zu einem riesigen Erfolg wurde.

Ihr verkörpert Zagreus, den Sohn des Hades und versucht aus der Unterwelt zu entkommen.

Ihr bekommt unterschiedliche Fähigkeiten an die Hand und kämpft euch durch etliche Räume mit fiesen Gegnern. Besonders die regelmäßigen Bosskämpfe können herausfordernd sein.

Da Hades extrem gut bei den Spielern ankam und bei starken 231.000 Reviews auf Steam immer noch zu 98 % positiv ist, entschloss sich Supergiant Games dazu, einen Nachfolger zu machen: Hades 2, das überraschend am 6. Mai in den Early Access startete.

Hades 2 knüpft an die Geschehnisse des Vorgängers an, lässt euch dieses Mal jedoch nicht den Sohn des Hades spielen, sondern dessen jüngere Schwester Melinoë. Zudem ist es nicht euer Ziel, aus der Unterwelt zu entkommen, sondern das Reich eures Vaters von dem Titanen Chronos zurückzuerobern.

Hier seht ihr einen Trailer zu Hades 2:

Hades 2 bricht schon jetzt Rekorde des Vorgängers

Wieviele spielen Hades 2 auf Steam? Einen Tag nach dem überraschenden Start in den Early Access bricht Hades 2 bereits die Spielerzahlen-Rekorde von Hades (1). Schon jetzt sind 102.000 Spieler gleichzeitig in Hades 2 auf Steam online (Stand: 7. Mai 2024, 18:00 Uhr, via SteamDB).

Der aktuell noch bestehende Rekord von Hades (1) liegt bei 37.700 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam und wurde im September 2020 aufgestellt – dem Release-Monat des Roguelikes.

Doch auch Hades (1) profitiert aktuell von dem Release des Sequels: Am 7. Mai stiegen die Spielerzahlen des gefeierten ersten Teils auf knapp 36.000 gleichzeitig aktive Spieler an (via SteamDB).

Hades (1) ist übrigens gerade auf Steam im Angebot um 66 % reduziert und kostet nur 8,33 Euro.

Spieler schwärmen: „Geile Musik, geile Story, geile Boss-Kämpfe“

Was sagen die Spieler zu Hades 2? Hades 2 ist einen Tag nach Release bei etwa 7.800 Rezensionen auf Steam zu 97 % positiv. Viele Spieler loben das Roguelike und empfinden es als eine gelungene Fortsetzung des gefeierten Indie-Titels.

Moondoggie via Steam: „Was will man hierzu noch groß sagen? Geile Musik, geile Story, geile Boss-Kämpfe. Wer Hades 1 gemocht hat, wird hier voll auf seine Kosten kommen.“

Big Hat Logan via Steam: „Nachfolger eines der besten Spiele überhaupt. Nach dem Anspielen denke ich, Hades II wird mindestens genauso gut.“

Heisenbug via Steam: „Ich finde es so lustig, dass ein Indie-Studio es schafft, überraschenderweise das Spiel rauszuhauen, das bereits in der Early-Access-Phase tausendmal besser ist als so manche AAA-Spiele.“

GameSensei via Steam: „Bereits nach 1,5h kann ich sagen, dass Hades II ein absolut geniales Spiel ist. Wer Teil 1 mochte, wird die Fortsetzung lieben!“

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz war schon nach einem kurzen Anspielen von Hades 2 überzeugt, denn ein neuer Skill hat perfekt zu seinem Spielstil gepasst das Gameplay seiner Ansicht nach sinnvoll erweitert: Hades 2 hat nur 2 Runs gebraucht, um mich zu überzeugen, weil ein Skill perfekt zu meinem Spielstil passt