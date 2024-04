Hades 2 hat nur 2 Runs gebraucht, um mich zu überzeugen – Dank eines perfekten Skills

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat den aktuellen Playtest von Hades 2 gespielt und war dank eines neuen Skills schon im zweiten Run von dem Hype-Spiel auf Steam überzeugt.

Hades 2 ist eines der meistgewünschten Spiele auf Steam und der Vorgänger aus dem Jahr 2020 gilt bis heute als ein grandioses Spiel. Auf Steam kann das mythologische Roguelike deshalb starke 98 % positive Reviews bei über 230.000 Bewertungen aufweisen.

Aktuell läuft ein Test zu Hades 2, für den sich jeder auf Steam registrieren kann. Mit etwas Glück habt ihr so die Chance, für den Test ausgewählt zu werden und schon vor dem Early-Access-Release in das erste Gebiet des heiß erwarteten Spiels reinzuschauen.

Auch ich habe mich für den Test registriert und jetzt ein paar wenige Stunden in Hades 2 verbracht. Bereits in meinem zweiten Run wurde mir dabei klar, dass das Roguelike meine recht hohen Erwartungen erfüllen und uns eine durchaus gelungene Fortsetzung erwarten könnte.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel gehe ich auf einige Neuerungen von Hades 2 ein. Wenn ihr neue Skills und Ähnliches selbst entdecken und das Spiel erleben wollt, ohne neue Inhalte bereits im Vorfeld zu kennen, solltet ihr fortan nicht weiterlesen.

Neue Skills, die das Erlebnis „cool“ erweitern

In Hades 2 gibt es schon im Playtest neue Skills, die es in dem Vorgänger nicht gab. So treffen wir auf unseren Runs beispielsweise die Göttin Demeter, die uns als „Göttin der Jahreszeiten“ vorgestellt wird.

Von Demeter bekommen wir unter anderem einen Skill namens „Eisiger Schlag“, der den Angriffsschaden erhöht und einen Frost-Effekt bewirkt. Gegner, die von Frost betroffen sind, können sich nicht mehr bewegen. Sie sind – wie der Name vermuten lässt – eingefroren.

Doch obwohl ich Skills liebe, mit denen ich Gegner einfrieren kann, gab es einen anderen neuen Skill, der mir noch besser gefiel – denn er passte perfekt zu meinem unvollkommenen Spielstil.

Screenshot von Hades 2 mit Kampf gegen einfache Gegner Screenshot von Hades 2 mit Kampf gegen einfache Gegner und Frost-Effekt Screenshot von Hades 2, der einige Skill zeigt, die ihr von Demeter erhalten könnt

Ein Skill, der perfekt zu meinem mangelnden Können passt

In meinem zweiten Run bekam ich einen Skill, der beim Betreten eines neuen Raums mein Leben auf 100 % auffüllte, wenn ich noch über mindestens 80 % der gesamten Lebensanzeige verfüge.

Mein Problem in Spielen wie Hades ist meistens, dass ich hin und wieder unaufmerksam bin. Manchmal werde ich auch gierig und möchte den Gegner unbedingt mit dem aktuellen Attackenspam erledigen, ehe er wieder angreifen kann – und genau dann greift er an. Und manchmal weiche ich auch einfach schlecht aus und spring genau in den nächsten Angriff.

Ich erleide nie viel Schaden, aber stecke immer wieder kleine Treffer ein. Man kann sagen, ich bin einfach nicht gut. Dennoch habe ich weiterhin Spaß an Hades (1) – ich würde nur gerne öfter mit vollem Leben in einen Bosskampf gehen.

Das war durch den neuen Skill von Hades 2 möglich. Er hat perfekt meine Unvollkommenheit kaschiert und mir erlaubt, trotz fehlenden Könnens schon im zweiten Run den ersten Bosskampf zu erreichen. Und Erfolgserlebnisse sind bekanntlich Gold wert, um Spieler bei Laune zu halten.

Wird das Spiel durch solche Skills nicht zu leicht?

Jetzt fragen sich die talentierten Spieler unter euch sicherlich, ob Hades 2 durch solche Skills nicht zu leicht und zu Casual-freundlich wird. Meine Einschätzung: Nein, nicht zwangsläufig.

Ich habe den Bosskampf gnadenlos verloren und nur knapp ein Drittel des Lebensbalkens abziehen können. Es ist also immer noch notwendig, erst die Angriffsmuster der Bosse zu verstehen, ehe es eine Chance auf den Sieg gibt. Außerdem müsst ihr weiterhin geschickt ausweichen.

Zudem hat der Skill keinerlei Einfluss auf den Bosskampf selbst und ist gegebenenfalls nach dem Kampf inaktiv – solltet ihr gewinnen, aber danach weniger als 80 % Leben haben. Gute Spieler, die auch ohne diesen Skill dem Boss mit vollem Leben begegnen, werden wahrscheinlich stattdessen lieber einen Skill wählen, der ihren Angriff und ihren Sprint verbessert.

Mir half der Skill lediglich dabei, mit weniger Spielzeit zum ersten Mal einen Blick auf die Angriffe des ersten Bosses werfen zu können. Und danach hatte ich auch nicht mehr das Glück, diesen Skill zu bekommen und musste es aus eigener Kraft – und mit weniger Leben – in den Bosskampf schaffen.

Fazit: Gute Chancen auf einen würdigen Nachfolger

Hades 2 wirkt im ersten Playtest auf mich wie ein würdiger Nachfolger für den beliebten ersten Teil. Es bringt spaßige neue Skills, einen wirklich hübschen Grafikstil und auch weitere Gameplay-Neuerungen, die ich euch ganz bewusst selbst entdecken lasse – ich will auch nicht zu viel spoilern.

In den wenigen Stunden, die ich spielte, hatte ich auch keine Bugs, Spielabstürze oder Performance-Probleme. Hades 2 lief bislang wirklich gut. Ich habe allerdings bei Weitem nicht genug gespielt, um dazu eine wirklich fundierte Einschätzung abgeben zu können.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf den Release von Hades 2 und glaube, dass Fans des ersten Teils auch den zweiten Teil mögen können.

Am heutigen 24. April 2024 startet mit Rotwood übrigens ein neues Spiel auf Steam, dessen Gameplay Hades durchaus ähnelt und sogar Koop bietet. MeinMMO-Redakteurin Lydia hat es bereits gespielt und euch ihre Erfahrungen zusammengefasst:

Die Entwickler von einem der besten Survival-Spiele auf Steam machen ein Hack and Slay mit Koop und das ist richtig gut