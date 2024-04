Das heiß erwartete neue ARPG startet auf Steam und stürmt direkt die Charts – Das sagen die ersten Spieler

Mit No Rest for the Wicked versuchen sich die Macher der beliebten Ori-Reihe erstmals an einem ARPG. Ob dieser Genre-Wechsel gut gehen kann? Davon können sich die Spieler seit heute selbst ein Bild machen, denn das ARPG ist frisch auf Steam gestartet.

Um welches Spiel geht es? No Rest for the Wicked ist das neue ARPG von Moon Studios. Die kennt man für ihre wunderschönen Ori-Spiele. Und auch das Action-RPG verspricht mit seiner handgemalten Optik ein echter Hingucker zu werden.

Bei der Ankündigung bei den Game Awards im Dezember 2023 sah No Rest for the Wicked zunächst nach einer neuen Konkurrenz für Diablo 4 aus. Später wurde klar, dass es wohl eher in Richtung Soulslike geht – aber mit Koop und Housing.

No Rest for the Wicked ist seit dem 18. April 2024 im Early Access auf Steam. Jetzt wird sich zeigen, ob Moon Studios ihrem Versprechen gerecht werden können, dass ARPG-Genre zu verändern.

34.000 Spieler, aber gemischte Bewertungen

Wie startet No Rest for the Wicked? Das ARPG legte einen ziemlich starken Start auf Steam hin. Etwa anderthalb Stunden nach Launch verzeichnete es einen Höchstwert von 33.983 gleichzeitigen Spielern (via SteamDB).

Auf Steam führt es die Liste der Topseller an und steht damit vor Valves eigenem Dauerbrenner Counter-Strike 2 und dem aktuell boomenden Fallout 4.

No Rest for the Wicked stürmt die Steam-Charts

Was sagen die ersten Spieler? Die Bewertungen auf Steam stehen aktuell mit 60 % positiven Rezensionen auf „Ausgeglichen“ (Stand: 19:15). Hierbei muss aber bedacht werden, dass das Spiel gerade erst erschienen ist und die Zahl noch stark schwanken kann, wenn mehr Spieler die Gelegenheit hatten, sich ein Bild zu machen.

Häufige Kritikpunkte sind bislang vor allem die Performance und die Tatsache, dass man die Controls nach aktuellem Stand nicht remappen kann. So witzeln einige Steam-Nutzer: „No Rest for the GPU“, zu Deutsch etwa „Keine Ruhepause für die GPU.“

Positiv hervorgehoben werden hingegen die Optik sowie das fesselnde und befriedigende Kampfsystem. Einige der ersten Stimmen haben wir hier für euch zusammen getragen:

KAIOMON: „[…] Ich glaube, darin liegt ein Rohdiamant von einem Spiel.[…]“

Tenoshii: „[…] Das Spiel macht aber verdammt Spaß. Es ist wie das handgemachte Top-Down ARPG mit Soulslike-Kämpfen von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen.“

ItsTayBTW: „Das Game funktioniert nicht, seit ich es zum ersten Mal geschlossen habe. Furchtbare Performance-Probleme. Die üblichen Early-Access-Schwierigkeiten.“

Es scheint also, als hätte Moon Studios noch einiges zu tun. Dafür ist der Early Access allerdings auch da. So möchten die Entwickler das Feedback der Community bei der Arbeit an No Rest for the Wicked berücksichtigen.

Wer sich ein eigenes Bild von No Rest for the Wicked machen will, der kann noch bis zum 2. Mai vom Einführungsangebot auf Steam profitieren. Dort ist das ARPG um 10 % reduziert und kostet 35,99 € statt 39,99 €. Wenn No Rest for the Wicked den Early-Access verlässt, könnte es laut Steam-Seite zudem nochmal etwas teurer werden.

