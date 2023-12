Die Macher von einem der schönsten Spiele auf Steam könnten als nächstes Diablo 4 Konkurrenz machen

Mit No Rest for the Wicked schlagen die Macher von Ori and the Blind Forest (Steam, Xbox, Switch) eine völlig neue Richtung ein und wagen sich ins Genre der ARPG à la Diablo 4.

Was ist das für ein Spiel? No Rest for the Wicked ist ein ARPG, das von den Entwicklern Moon Studios bei den Game Awards mit einem Trailer vorgestellt wurde. Die sind bekannt für Ori and the Blind Forest sowie den Nachfolger Ori and the Will of the Wisps.

Die Spiele belegen Platz 3 bis 5 der besten Metroidvanias auf Steam und bestechen neben dem Gameplay vor allem durch ihre Optik – „zum Heulen schön“, titelte Mirco Kämpfer einst in seinem Test bei der GameStar.

Schön soll die Arbeit bei Moon Studios wohl jedoch nicht sein. Die Kollegen von GameStar berichteten.

Mit No Rest for the Wicked schlägt man nun aber eine völlig neue Richtung ein und will „das [Action-Rollenspiel] neu erfinden“, wie es auf der brandneuen Steam-Seite heißt. Wunderschön wird das Spiel mit seiner handgezeichneten Welt wohl dennoch. Seht selbst:

Spieler kämpfen als heilige Krieger in einem zerrissenen Land

Was ist bislang bekannt? Auf Steam verspricht No Rest for the Wicked, ein „erbarmungsloses, präzises Action-Rollenspiel“ zu werden. Der Ton ist damit deutlich erwachsener und düsterer, als bei den Ori-Spielen.

Spieler sollen die Rolle von sogenannten Cerim einnehmen und eine Pestilenz genannte, unheilige Seuche bekämpfen. Doch nicht nur die Pestilenz mach dem Land zu schaffen, es tobt auch ein Kampf zwischen Rebellen, welche sich gegen die Knechtschaft der Regierung auflehnen, und ihren Unterdrückern.

Der Fokus von No Rest for the Wicked soll dabei voll auf brutalen Kämpfen und der Handlung liegen. Die Welt des Action-RPG sollt ihr zudem im Online-Koop mit bis zu 3 Freunden erleben können.

Das sind die ersten Reaktionen: Auf YouTube, wo der Reveal-Trailer veröffentlicht wurde, ist die Stimmung positiv. Einige Nutzer feiern No Rest for the Wicked als bestes Spiel, das bei den Game Awards vorgestellt wurde.

Fans der Ori-Spiele und des Studios sind vor allem gespannt, welchen einzigartigen Dreh die Entwickler für das ARPG-Genre bereithalten könnten.

