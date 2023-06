Neues Koop-Spiel auf Steam mischt Open World mit Roguelite: „Mein am meisten erwartetes Spiel dieses Jahr“

Mit Hyper Light Breaker soll noch 2023 ein Roguelite auf Steam kommen, das Koop-Gameplay mit einer sich stetig verändernden Open World kombiniert.

Was ist das für ein Spiel? Mit Hyper Light Breaker (PC) bringt das Entwicklerstudio Heart Machine im Herbst 2023 ein Roguelite, das ihr solo oder im Online-Koop mit Freunden spielen können. Dabei setzt der im Anime-Stil gestaltete Titel auf eine Third-Person-Perspektive und actiongeladenes Gameplay, das sowohl auf Schuss- als auch auf Nahkampfwaffen setzt.

Der besondere Kniff des Spiels soll allerdings die Open World sein, die sich bei jedem neuen Versuch verändert und prozedural generiert wird. Wie für Roguelites typisch, beginnt für euch ein neuer Versuch mit dem Tod eures Charakters. Dieser wird unweigerlich das ein oder andere Mal eintreten.

In der sich ständig wandelnden Spielwelt gibt es verschiedene Charaktere, die ihr treffen sowie Biome, die ihr entdecken könnt. Während des Spielverlaufs sollt ihr euch obendrein die Frage stellen, ob ihr die Map tatsächlich erkunden wollt oder nicht, wohl wissend, dass sie beim nächsten Respawn anders aussehen wird.

Um das Reisen innerhalb der Open World zu beschleunigen, soll es zudem Gleiter und Boards geben, die ihr bereits im Gameplay-Reveal-Trailer des Spiels sehen könnt:

„Als ich diesen Trailer sah, habe ich mich sofort verliebt“

Was sagen Spieler? Auf YouTube haben sich einige Spieler zu dem Gameplay-Trailer von Hyper Light Breaker geäußert. Viele betonen dabei, wie gut die Spielwelt und das Kampfsystem aussehe.

satanicpuppyoverlord9054: „Mein mit Abstand am meisten erwartetes Spiel in diesem Jahr. Ich denke jeden Tag daran, wie sehr ich mir wünsche, dass es herauskommt. Roguelite, Multiplayer, Open World, Charaktererstellung, Hyperlight-Universum und der Artstyle! Ich bin so gespannt!“

Aodan: „Ich habe [Hyper Light] Drifter geliebt, jetzt in 3D, mit Koop und Action-Combat – fühlt sich an wie eine gute Mischung aus den Konzepten, die dahinter stecken!“

Brixxter: „Ich habe noch nie etwas von einem eurer [Heart Machine] vorherigen Spiele gesehen oder gehört, aber als ich diesen Trailer sah, habe ich mich sofort verliebt. Ich kann es absolut nicht erwarten, das zu spielen.“

Während einige Spieler Lust auf Hyper Light Breaker haben, weil sie den Vorgänger, Hyper Light Drifter, mochten – der allerdings in einem Retro-Pixel-Stil daherkam und keine 3D-Darstellung besaß – vergleichen andere Kommentatoren das Spiel mit Nintendos Erfolgstitel The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW):

penitentestudios1492: „Meine persönliche Meinung: Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Spiel herauskommt. Das Open-World-Gameplay erinnert an Breath of the Wild, mit einem Hauch von Cyberpunk. Ich liebe auch die Kämpfe, sie sind so befriedigend und ich kann es kaum erwarten, was in diesem Spiel noch alles kommt.“

stemike7956: „Ich weiß, dass Spieleentwickler es hassen, mit anderen Spielen verglichen zu werden, aber das hier sieht aus wie die besten Teile von Nier Automata und Breath of the Wild, ich bin wirklich gespannt darauf.“

Beim PlayStation Showcase im Mai sahen wir zudem ein Survival-Game, das bereits in einer Fragerunde angab, Zelda: BotW als Inspiration für das Gameplay zu sehen:

Neues Survival-Game auf Steam klingt ideal für jeden, der Zelda feiert – „Hoffe, es spielt sich so schön, wie es aussieht“