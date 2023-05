Exklusiv-Titel auf PS5 überzeugt mit „Next Gen“-Gameplay, hat 88 Punkte auf Metacritic – Kommt noch diesen Sommer auf Steam

Sony bringt mittlerweile viele ihrer PlayStation exklusiven Titel auf den PC. Nach The Last of Us und God of War, kommt noch eine alte Ikone auf Steam. Der PS5-Hit Ratchet and Clank Rift Apart erhält bald eine neue Plattform.

Was ist das für ein Spiel? Ratchet and Clank Rift Apart ist der neuste Teil der Ratchet and Clank -Reihe. Das Spiel ist ein 3D-Action-Platformer, der Jump & Run -Gameplay mit kreativen Schusswaffen mischt.

Als Ratchet oder Rivet seid ihr auf verschiedenen Planeten unterwegs, um einen bösen Roboter-Herrscher zu besiegen. Dabei springt und schießt ihr euch durch verschiedene Gebiete. Jedes Gebiet ist dabei einzigartig und hat verschiedene Gimmicks.

Anstatt klassischer Gewehre und Pistolen gibt es Laserwaffen, Sprinkler, die Gegner mit Pflanzen bedecken, und Bohrer, die aus der Erde auf Gegner geschossen werden.

Die Story erinnert dabei an Animationsfilme, wird filmisch präsentiert und sieht richtig gut aus.

Der wahre Star des Spiels ist aber die Rift-Mechanik, die laut Sony nur durch Next-Gen-Hardware möglich ist. Mitten in der Action öffnen sich nämlich sogenannte Rifts , durch die ihr in neue Gebiete oder Planeten hüpfen könnt. Das alles nahtlos und ohne Ladezeit.

Einen Trailer zur PC-Version seht ihr hier:

Eine PC-Version mit neuen Features

Wann erscheint das Spiel auf PC? Das Spiel erscheint am 26. Juli 2023 auf Steam und im Epic Game Store. Ihr könnt es auf beiden Plattformen auch schon vorbestellen. Damit reiht sich das Spiel in eine Riege von Spielen ein, die früher nur auf PS5 erschienen.

Welche Features bietet die PC-Version? Mehrere neue Features gibt es auf der PC-Version.

Support für Ultrawide-Bildschirme

Unlocked Framerate

Perfomance boostende Technologien wie NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2 und Intel XeSS

Ray-Tracing-Features

Hoffentlich wird die PC-Version auch gut funktionieren. The Last of Us Part 1 erhielt wegen seiner Performance nämlich viele schlechte Reviews auf Steam.

Wie wurde das Spiel auf der PS5 bewertet? Bei Metacritic hat die PS5-Version von Ratchet and Clank Rift Apart eine Wertung von 88 Punkten. Und auch die User lieben es und geben dem Spiel eine Durchschnittswertung von 8,5/10.

Explicit1: Das ist jetzt mein Lieblings Ratchet and Clank -Spiel. Locker ein 10/10 Meisterwerk von Insomniac Games.

Ratchet and Clank Tomtom525: Mit den Visuals, der Audio und der Haptik, das ist die immersiveste Gaming-Erfahrung da draußen.

Tommycbs: Ein weiteres Meisterwerk von Sony.

