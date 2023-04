Sony sagt, es kommen mehr ihrer „PS5-exklusiven“-Titel für Steam – Sie bringen so viel Geld

Lange Zeit behielt Sony einige Titel ihrer „First Party“-Studios für sich und ihre PS4 und PS5. Das waren genau die „Exklusiven“-Titel, die PC-Spieler nur neidisch aus der Ferne bestaunen konnten. Das hat sich geändert und wird sich in Zukunft noch stärker ändern. Denn die Verkäufe ihrer eigentlichen Exklusiv-Titel wie Spiderman Remastered, God of War oder The Last of US Part 1, die man 2022 auf Steam brachte, sehen toll in den Geschäftszahlen aus.

Was ist das für ein Trend? Sony verfolgte 2022 verstärkt eine neue Strategie, ihre, „First-Party-Games“ über Steam auf den PC zu bringen. Das sind die Spiele, die eigentlich immer exklusiv für ihre Konsolen PS4 und PS5 erstellt wurden, und die als „System-Seller“ galten.

Aber wie PCGamer schreibt, lockerte sich diese “Exklusiv-Haltung” in den letzten Jahren und das hat erhebliche Einflüsse auf die Geschäftszahlen des letzten Jahres.

Im Klartext: Sony verdiente mit ihren “eigentlich exklusiven” Spielen plötzlich einen Haufen Geld, als man sie auch über Steam verkaufte.

Sony steigert Einnahmen in PC-Kategorie “Others” 2022 beträchtlich

Wie erfolgreich ist Sony damit? Die Verkäufe von „First-Party“-Titeln auf andere Plattformen als auf PS4 und PS5 sind in Q3 und Q4 im Finanzjahr 2022 offenbar explodiert.

Die Verkäufe sind in der Kategorie „Ohters“ gelistet, zusammen mit Verkäufen von Peripherie-Geräten, darunter etwa PlayStation VR:

In der Kategorie “Ohters” kann man sehen, dass sich die Einnahmen im Vergleich 2022 auf 2021 fast verdoppelt haben. Von 187 Millionen Yen sind sie auf 339 Millionen Yen gesprungen.

Allein im 4. Quartal gingen die Einnahmen von etwa 380 Millionen $ auf über 1 Milliarde $ hoch.

Das sind zwar nicht nur „PS5-Spiele, die auf den PC kamen“, aber sicher zu einem beträchtlichen Anteil.

Die wichtige Spalte ist “Others”, hier fließen die Verläufe von Sony-First-Party-Titel auf PC rein.

An welchen Spielen liegt das? Wie PC Gamer ausführt, hat Sony 2022 unter anderem diese Spiele für Steam veröffentlicht:

Marvel’s Spider-Man Remastered

Sackboy: A Big Adventure

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Returnal

The Last of Us Part 1 – Hier gab es allerdings einigen Ärger auf Steam

(God of War erschien zwar im Januar 2022, zählt aber für Sony zum Fiskaljahr 2021)

Das sind schon einige starke Releases auf Steam.

Sony will mehr ihrer Spiele “aus dem Katalog” auf den PC bringen

Wie geht es weiter? Sony sagt, das Ziel sei es

weiterhin, neue Marken zu entwickeln

bereits bestehende Spiele für den PC zu bringen

und Live-Service-Games weiterzuentwickeln.

Für uns auf MeinMMO sind die “Live-Service”-Games von Sony besonders interessant. Hier haben wir schon einen groben Überblick, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird:

