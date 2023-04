Sony plant 12 neue Service-Games wie Destiny und GTA Online für PS5 – Zu 7 haben wir Infos

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Steam: In einem neuen Spiel mit 91 % positiven Reviews steuert ihr allein eine Raid-Gruppe wie in WoW – Alle meckern und sind hungrig

Dabei handelt es sich zumeist um Multiplayer-Spiele, die so angelegt sind, dass sie nach dem Release noch lange unterstützt werden sollen. Oft setzen solche Games auf ein Free2Play-Modell, das zum Release so viele Spieler wie möglich anziehen soll, um eine gesunde Spielerbasis zu erschaffen.

In einem Interview mit der US-Seite Axios bestätigte Hermen Hulst, Head Of PlayStation Studios, dass man aktuell an 12 Service-Titeln arbeiten würde ( via axios.com ). Schon vor einigen Monaten rechnete man mit mindestens 10 neuen Service-Titeln .

Sony will in Zukunft mehr auf Service-Games setzen, die einen Multiplayer bieten. Welche Infos es zu den Spielen gibt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to