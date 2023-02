Sony sorgt für Hype um PS5-Werbespot und versagt – „Hab keine Erwartungen, dann wirst du nicht enttäuscht“

Sony versucht sich aktuell an einem neuen Werbeformat – „Live from PS5“. Das Format wirkt wie eine Nachrichtensendung, doch die Außenreporter berichten von Begegnungen mit bekannten Figuren aus PlayStation-Spielen. Eine Werbung während des Super Bowl 57 sorgte für falsche Hoffnung und Frust.

PlayStation nutzt in letzter Zeit einen alten Kniff, um seine neuen Werbefilmchen für die PS5 etwas spannender zu gestalten.

Das läuft im Stil einer Nachrichtensendung und die Moderatoren schalten rüber zum Außenreporter, der sich mitten im turbulenten Geschehen befindet.

Der erste dieser Werbefilme zeigte viele unterschiedliche Außenreporter. Darunter eine Frau, die in Manhattan, New York, steht und man sieht offenbar Verbrecher, die von klebrigen Netzen gefangen wurden. Schon in der nächsten Szene lässt Spider-Man grüßen.

In San Francisco entdeckt eine gewisse Aloy ein altes, unberührtes Land voller seltsamer Metall-Kreaturen und einer zugewachsenen Golden Gate Bridge. Den ersten Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Doch offenbar sind die neuen Werbefilmchen zu offen gestaltet und regen beim Zuschauer etwas zu sehr die Fantasie an. Der erste Film sorgte für Spekulationen rund um ein neues Uncharted-Spiel (via gamespot.com).

Und auch der Film vom Super Bowl sorgte erst für Hoffnung, dann für Frust. So teilte der kanadische Instagram-Account im Vorfeld folgendes Bild:

Was sollte man also erwarten? Einfach nur einen kurzen Ausschnitt mit Kratos und Atreus, die während des Super Bowl durch das Stadion düsen? Oder doch die von vielen Fans erhoffte Ankündigung eines DLCs für God of War Ragnarok?

Offenbar haben sich so einige User für die zweite Variante entschieden und wurden dann hart enttäuscht. Denn tatsächlich war es nur ein 30-Sekunden-Video, in dem Kratos und Atreus kurz zu sehen sind, während sie in das zugeschneite Stadion rennen:

Unter dem Video auf YouTube sehen die Kommentare entsprechend aus (via youtube.com):

That one guy: „Alle vor 5 Stunden: ‚Wir bekommen ein DLC, das wird großartig!‘. Jetzt: ‚War das überhaupt ein Trailer?‘“

Damous X: „Hab keine Erwartungen, dann wirst du nicht enttäuscht“

Tizoc Vazquez: „Das war es?“

Das Video wurde zwar während des Super Bowl 57 veröffentlicht, war aber nicht Teil der Werbung der TV-Übertragung. Der Spot wurde sogar nur von PlayStation Kanada geteilt. Allerdings sind Fans heute weltweit unterwegs und wenn es die Hoffnung auf neue Inhalte für das Lieblingsspiel geht, kann auch ganz schnell Frust entstehen.

