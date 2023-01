Sony kündigt für 2023 viele PS5-Spiele an, doch für die PS4 könnte das endgültig das Aus bedeuten

Sony hat in einem Video die neuen PS4- und PS5-Spiele für 2023 vorgestellt. Die meisten Spiele erscheinen nur noch für die PS5, Portierungen für die PS4 sind nicht mehr vorgesehen.

Sony hat für 2023 gleich ein ganzes Dutzend neuer Spiele für die PS5 und für das neue PSVR2 angekündigt. Sony zeigt damit außerdem deutlich, in welche Richtung es gehen könnte: nämlich stärker in Richtung PS5 und weg von der alten PS4.

Sony verzichtet 2023 auf viele PS4-Portierungen

Um welche Spiele geht es? Sony hat ein neues Video vorgestellt. Hier zeigt man kurze Eindrücke aus Spielen, die alle 2023 erscheinen sollen. Vor allem eine Sache fällt dabei auf: Viele Spiele erscheinen mittlerweile exklusiv für die PS5 und erhalten keinen Port für die PS4 mehr.

Bei Portierungen handelt es sich normalerweise um abgespeckte Versionen, die auf der älteren Konsole noch laufen.

Hier seht ihr alle Spiele im Überblick, die ihr auch im Video sehen könnt:

Final Fantasy XVI – PS5 Horizon 2 DLC – PS5 Spider-Man 2 – PS5 Assassin’s Creed Mirage – PS5/PS4 Resident Evil 4 (Remake) – PS5/PS4 Forspoken – PS5 Suicide Squad – PS5 Dead Space – PS5 Stellar Blade – PS5 Street Fighter 6 – PS4/PS5 Star Wars Jedi Survivor – PS5 Alone In The Dark – PS5 Firewall Ultra – PS5/PSVR 2 Pacific Drive – PS5 The Lords of the Fallen (2023) – PS5 Horizon VR: Call of the Mountain – PS5/PSVR Only Destiny 2: Lightfall – PS5/PS4 Eternights – PS5/PS4 Tchia – PS5/PS4 Season A Letter To The Future – PS5/PS4 SynDuality – PS5 Hogwarts Legacy – PS5/PS4 Wildhearts – PS5

Von 23 Spielen, die im Video vorgestellt werden, bekommen weniger als die Hälfte (8 Spiele) Portierungen für die PlayStation 4.

Was bedeutet das für Spieler? Langfristig dürfte das bedeuten, dass Sony sein Hauptaugenmerk auf die PS5 richten dürfte und damit weg von der alten PlayStation 4. Zumindest ist das ein deutliches Zeichen für die Kollegen von Kotaku, dass die Zeit der PS4 nun endgültig abgelaufen sein dürfte.

Das dürfte vor allem für die PS5 ein starker Pluspunkt sein. Denn bisher war die geringe Anzahl an exklusiven PS5-Spielen ein Grund, warum man keine PS5 kaufen sollte. Denn viele neuen Spiele konnte man sowohl auf der PS5 als auch auf anderen Plattformen zocken. Eine PS5 war dafür nicht zwingend erforderlich. Doch genau das ändert sich jetzt, wie das Video zeigt.

Ändert sich nur die Strategie von Sony? Nein, Sony ist nicht der einzige Publisher, der sich von der Last Gen, PS4 und Xbox One, abwendet. Auch andere Studios steigen mittlerweile auf Xbox Series S/X und PS5 um und bieten ihre Spiele nur noch für die aktuellen Plattformen an. Der Verzicht auf eine Portierung spart in vielen Fällen auch wertvolle Ressourcen, die dann in andere Projekte investiert werden können.

Hinzu kommt, dass sich die Liefersituation rund um die PS5 deutlich entspannt hat und jeder aktuell eine PS5 kaufen kann, wenn man denn möchte. Auch das dürfte der PS5 einen weiteren Schub verleihen.

Einer der letzten großen Titel für die PS4 dürfte das neue God of War: Ragnarök gewesen sein. Hier konnte die PS4 beim Port noch einmal zeigen, was die Konsole leisten kann:

