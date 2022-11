God of War: Ragnarök sieht auf der PS4 super aus, bringt diese aber an ihre Grenzen

Am 9. November erscheint endlich das heiß erwartete God of War: Ragnarök für die PS5 und PS4. Für die PlayStation 4 ist dies vermutlich der letzte große Exklusivtitel. Warum die Konsole aber nicht nur deswegen danach in Rente kann, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Am 9. November ist es endlich so weit: Mit God of War: Ragnarök erscheint endlich der Nachfolger zum 2018 veröffentlichten God of War für die PS4. Dieses gilt als eines der besten PlayStation 4 aller Zeiten und hat auf der Vergleichsseite Metacritic eine überragende Bewertung von 94 Punkten (via Metacritic).

Da die PS5 bislang leider noch eher Mangelware war, werden viele Gamer den Nachfolger deshalb vermutlich eher auf der PlayStation 4 zocken. Aus diesem Grund ist es interessant, einen Blick auf die Performance von God of War: Ragnarök auf der Last-Gen-Konsole zu werfen.

God of War: Ragnarök auf der PS4

Eins schon mal vorweg: Die PS5 ist sicherlich die bessere Plattform für God of War: Ragnarök. Dies liegt neben der schöneren Grafik und schnelleren Ladezeiten vor allem daran, dass ihr das Spiel mit flüssigen 60 FPS spielen könnt.

Wie steht es um die Grafik des Spiels auf der PS4? Kurzum: das Spiel macht auch auf der älteren Hardware der PS4 noch eine enorm gute Figur. War der Vorgänger aus dem Jahr 2018 schon eine echte Augenweide, haben die Entwickler für Ragnarök allerdings nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt.

Das Spiel läuft zwar maximal in Full-HD (1080p), aber es ist klar zu erkennen, wie Santa Monica Studios darauf geachtet hat, dass auch auf der Last-Gen-Konsole alles scharf, lesbar und gut erkennbar ist.

Wie viel FPS hat GoW: Ragnarök auf der PlayStation 4? Die PS4 schafft nur 30 FPS, das dafür aber meist ziemlich konstant. Lediglich bei größeren Gefechten mit vielen Charakteren und Effekten kommt es gelegentlich zu kurzen Framerate-Drops. Motion Blur tut ihr übriges dafür, dass das Game in der Summe sehr weich und flüssig läuft.

Wie läuft das Spiel auf der PS4 Pro? Auf der Pro-Version der PS4 profitiert ihr von der besseren Technik der Konsole. In ruhigen Momenten und wenn ihr durch die Landschaft wandert, bekommt ihr in Full-HD stabile 60 FPS mit der PS4 Pro. Wichtig ist dafür jedoch, dass ihr auf der PS4 Pro den Performance-Modus aktiviert.

Sobald ihr in actionreiche Kämpfe verwickelt seid, sinkt die Framerate allerdings spürbar: Dann schafft die Konsole nur noch 40 bis 50 FPS – das ist deutlich weniger als auf der PS5. Die Sichtweite ist auf der PS4 Pro ebenfalls niedriger.

In diesem Video von IGN könnt ihr euch einen Performance-Vergleich der beiden Versionen für PS5 und PS4 anschauen:

Gibt es Nachteile, wenn ihr God of War: Ragnarök auf eurer PS4 spielt?

So gut sich das Game auf der alten Hardware der PS4 optisch präsentieren mag, leider merkt man trotzdem, dass God of War: Ragnarök die letzte Generation an ihre Grenzen bringt.

Das liegt vor allem auch an der Tatsache, dass ihr eure PS4 höchstwahrscheinlich niemals so laut gehört haben werdet. Die Konsole strampelt sich im wahrsten Sinne „einen ab“, um die Leistung auf den Bildschirm bringen zu können und klingt deshalb nahezu wie ein röhrender Motor.

Das einzige, was man dagegen machen kann, ist die Konsole gelegentlich einmal sauberzumachen.

God of War: Ragnarök ist der Abgesang, den die PS4 verdient hat

Es ist klar, dass God of War: Ragnarök wahrscheinlich die absolute Spitze dessen sein wird, was die PS4 zu leisten vermag.

Das ist aber völlig in Ordnung, da das überall hochgelobte Spiel (via Metacritic) ein absolut würdiger Titel ist, um die Last-Gen-Konsole allmählich zu Grabe zu tragen.

Da Sony außerdem angekündigt hat, dass sie die Produktion der PS5 deutlich steigern wollen und erste Auswirkungen davon auch bereits hierzulande spürbar sind, kann man seine PS4 nach den knapp 20 Spielstunden des letzten Teils des Götterepos getrost in den vorläufigen Ruhestand verabschieden.

Die emotionale Conclusio einer langen Reise.

