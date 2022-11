Sony will dafür sorgen, dass ihr an Black Friday endlich eure PS5 kaufen könnt – So soll das klappen

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Solltet ihr also planen, eine PS5 zu Weihnachten an Freunde, Bekannte oder Familie zu verschenken, dann stehen eure Chancen dieses Jahr deutlich besser als noch 2021. Die besten Chancen auf eine PS5 findet ihr auch bei uns im PS5-Ticker:

Was bedeutet das? Im besten Fall bedeutet das für euch, dass es ab November zwischen Black Friday und Weihnachten deutlich besser mit PS5-Konsolen aussehen könnte. Ihr solltet also etwa rund um den Black Friday (25. November) die Augen offen halten, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir unsere Absatzprognose von 18 Millionen Einheiten für PlayStation 5-Hardware in 2022 nicht verändert. Da wir jedoch eine Erholung von den Auswirkungen der Abriegelung in Shanghai und eine deutliche Verbesserung bei der Lieferung von Komponenten feststellen, arbeiten wir daran, die Lieferung bis zum Ende der Urlaubssaison vorzuziehen

Laut offizieller Aussage von Sony, soll es zum Ende des Jahres deutlich besser mit Konsolen aussehen. So schreibt Sony in einem Bericht:

Doch in den kommenden Wochen könnte es deutlich mehr PS5-Konsolen im Handel geben. Denn Sony hatte vor einigen Wochen erklärt, dass man die Produktion deutlich steigern wolle, damit die Leute in der Urlaubszeit auch zocken können.

Wer eine PS5 kaufen will, hat immer noch große Schwierigkeiten, an eine Konsole zu kommen. Sony will sich jedoch darum kümmern, dass ihr bald eine PS5-Konsole kaufen könnt.

