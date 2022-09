Sony hat heimlich eine neue PS5-Version vorgestellt – Soll euch beim Gaming rund 10 % Strom sparen lassen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun hat Evans in seinem aktuellen Video die neue PS5 in seine Bestandteile zerlegt und untersucht. Dabei hatten er und sein Team gleich mehrere Dinge festgestellt, die Sony im Inneren der PS5 verändert hatte. Das gesamte Video könnt ihr euch hier ansehen:

Insert

You are going to send email to