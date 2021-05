Sony plant wohl eine neue Version der PS5 – Mit einer Änderung

Derzeit gibt es aber kaum PS5-Konsolen, was vor allem am aktuellen Halbleiter-Mangel liegt. Davon ist nicht nur Sony, sondern auch Grafikkartenhersteller wie AMD und Nvidia betroffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was könnte das Upgrade bringen? Derzeit wird über das neue Modul spekuliert, denn bisher gibt es nichts Offizielles dazu. Das neue Modul könnte auf jeden Fall die Leistung des WLANs verbessern (via gamerant.com ):

Insert

You are going to send email to